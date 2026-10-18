Bahia supera apreensões de armas de 2025 e reduz número de homicídios

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A menos de três meses para o final do ano, as Forças de Segurança Pública da Bahia alcançaram a marca de 5.606 armas apreendidas em 2026, superando o número contabilizado no mesmo período de 2025. Os dados foram divulgados neste domingo, 18, pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Segundo a pasta, os armamentos ilícitos foram localizados durante ações das polícias Militar (PM) e Civil (PC), além de operações integradas com a Polícia Federal (PF), a FICCO Bahia e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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De janeiro a setembro, as apreensões de armas de fogo aumentaram aproximadamente 1%. No mesmo período do ano passado, foram apreendidas 5.566 armas.

Redução nas ocorrências de homicídio

Ainda de acordo com a SSP-BA, a retirada desses armamentos de circulação contribuiu para que setembro registrasse o menor número de mortes violentas dos últimos 14 anos.

No acumulado do ano, a polícia registra uma redução de 20% nas ocorrências de homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte.

Combate às facções criminosas

O secretário da SSP-BA, Marcelo Werner, destacou a integração entre as forças policiais como um dos fatores responsáveis pelo aumento da produtividade das corporações.

"A implantação da doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência (POI) e a integração entre as Forças Estaduais, Federais e Municipais proporcionaram esse aumento de produtividade e, consequentemente, a redução das mortes violentas na Bahia”, disse.

O secretário acrescentou ainda que o combate às facções continuará intensificado em todo o território baiano, com ações também em outros estados e países. “O nosso trabalho é incansável. Estamos atentos e operando diuturnamente", enfatizou Werner.