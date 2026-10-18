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Bahia supera apreensões de armas de 2025 e reduz número de homicídios

Os dados foram divulgados neste domingo, 18, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia

Sara Santos
Por
As Forças de Segurança Pública da Bahia apreenderam 5.606 armas em 2026
As Forças de Segurança Pública da Bahia apreenderam 5.606 armas em 2026 - Foto: Divulgação/SSP

A menos de três meses para o final do ano, as Forças de Segurança Pública da Bahia alcançaram a marca de 5.606 armas apreendidas em 2026, superando o número contabilizado no mesmo período de 2025. Os dados foram divulgados neste domingo, 18, pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Segundo a pasta, os armamentos ilícitos foram localizados durante ações das polícias Militar (PM) e Civil (PC), além de operações integradas com a Polícia Federal (PF), a FICCO Bahia e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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De janeiro a setembro, as apreensões de armas de fogo aumentaram aproximadamente 1%. No mesmo período do ano passado, foram apreendidas 5.566 armas.

Redução nas ocorrências de homicídio

Ainda de acordo com a SSP-BA, a retirada desses armamentos de circulação contribuiu para que setembro registrasse o menor número de mortes violentas dos últimos 14 anos.

No acumulado do ano, a polícia registra uma redução de 20% nas ocorrências de homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte.

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Combate às facções criminosas

O secretário da SSP-BA, Marcelo Werner, destacou a integração entre as forças policiais como um dos fatores responsáveis pelo aumento da produtividade das corporações.

"A implantação da doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência (POI) e a integração entre as Forças Estaduais, Federais e Municipais proporcionaram esse aumento de produtividade e, consequentemente, a redução das mortes violentas na Bahia”, disse.

O secretário acrescentou ainda que o combate às facções continuará intensificado em todo o território baiano, com ações também em outros estados e países. “O nosso trabalho é incansável. Estamos atentos e operando diuturnamente", enfatizou Werner.

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Bahia Marcelo Werner SSP-BA

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