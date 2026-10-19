Salvador amplia canal de denúncia de violência contra mulher no BRT

Salvador ampliou o canal de denúncia de violência contra mulher no BRT, através do Botão Lilás, que pode ser acessado por meio de 26 totens instalados nas estações. A ferramenta permite que usuárias do sistema de transporte possam pedir ajuda caso estejam em situação de perigo ou sejam vítimas de algum tipo de violência durante o deslocamento.

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) e a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

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“O Botão Lilás é uma ferramenta desenvolvida pela Prefeitura de Salvador para aproximar as mulheres da informação e dos caminhos para buscar ajuda em situações de violência. A gente quer que elas tenham esse recurso na palma da mão, de forma simples e acessível, e que saibam que não estão sozinhas”, destacou a secretária da SPMJ, Fernanda Lordelo.

Como funciona o Botão Lilás?

Nos totens, estão disponíveis QR Codes que podem ser lidos pela câmera do celular. Após a leitura, a pessoa é direcionada para o WhatsApp do serviço, pelo número (71) 98791-3420, no qual pode acionar o Botão Lilás.

O acesso é feito de forma autônoma, sem a necessidade de intermediação de funcionários da Socicam, empresa responsável pela administração das estações, ou de outros profissionais que atuam no local.

Durante o atendimento, também é possível compartilhar a localização da ocorrência, facilitando a identificação do local e o deslocamento das equipes quando houver necessidade de intervenção.

Caso a mulher tenha alguma dificuldade para acessar ou utilizar a ferramenta, os profissionais que trabalham nas estações foram capacitados para prestar suporte e orientar sobre o funcionamento do serviço.

Durante o acionamento, o sistema pergunta se há necessidade do envio imediato de uma equipe. Em caso positivo, a ocorrência é direcionada à Central de Operações da Guarda Civil Municipal (GCM), e o atendimento automatizado dá lugar ao contato com um profissional capacitado, que passa a coletar informações sobre a situação e a localização da ocorrência.

A partir das informações fornecidas, a GCM identifica a viatura mais próxima e pode deslocar uma equipe para prestar atendimento. Os dados sobre a ocorrência também são repassados ao comandante da guarnição, permitindo que os agentes cheguem ao local com informações prévias sobre a situação relatada.

Caso o agressor seja localizado, ele pode ser encaminhado a uma delegacia para o registro da ocorrência e a adoção das medidas cabíveis pela Polícia Civil. Em Salvador, os casos podem ser apresentados às unidades especializadas, como a instalada na Casa da Mulher Brasileira e as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas e Periperi.

Terceiros também podem realizar denúncia de violência contra mulher

O canal não é restrito às vítimas, portanto, terceiros que presenciarem uma situação de agressão ou risco também podem comunicar a ocorrência e solicitar atendimento.

“Hoje, quando uma mulher aciona o nosso Botão Lilás, que funciona pelo WhatsApp da Prefeitura, ela inicialmente é atendida por um chatbot. Por meio dele, pode consultar a carta de serviços ou pedir ajuda. E não precisa ser necessariamente a própria vítima: qualquer pessoa que esteja presenciando uma situação de violência, seja homem ou mulher, pode informar o que está acontecendo e solicitar uma viatura”, explicou a coordenadora da Patrulha Guardiã Maria da Penha, Géssica Reis.

Embora o acionamento do Botão Lilás possa ser feito diretamente pela própria mulher, sem a necessidade de procurar um funcionário da estação, as equipes que atuam no BRT foram capacitadas para prestar suporte caso alguma usuária tenha dúvidas ou precise de auxílio para acessar a ferramenta.