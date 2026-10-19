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Dono de página de fofocas nas redes é morto a tiros no Nordeste

Vítima já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio em 2023

Edvaldo Sales
Por
Vítima já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio em 2023
Vítima já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio em 2023 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Administrador de um perfil de notícias e fofocas nas redes sociais, Jhon Lennon Lopes Silva foi morto a tiros no sábado, 17, no município de Vitorino Freire, no interior do Maranhão.

A Polícia Militar disse que dois homens em uma motocicleta vermelha se aproximaram da vítima, efetuaram vários disparos e fugiram.

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A corporação falou ainda que uma equipe esteve no local, ouviu testemunhas e acompanhou a remoção do corpo.

Os suspeitos fugiram após o crime e ainda não foram identificados. Os investigadores apuram se o assassinato tem relação com postagens anteriores ou se foi motivado por outras circunstâncias.

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Jhon Lennon já havia sofrido tentativa de homicídio em 2023

Em 21 de novembro de 2023, Jhon Lennon já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio no município de Olho d'Água das Cunhãs, também no Maranhão. Na ocasião, ele escapou dos tiros, mas duas mulheres foram atingidas e sobreviveram.

Depois do atentado, Jhon Lennon deixou o Maranhão e passou a morar em outro estado. Ele retornou há cerca de um ano e voltou a residir em Vitorino Freire, onde administrava uma página de notícias e conteúdos locais nas redes sociais.

Segundo a Polícia Militar, o homem suspeito de tentar matar Jhon Lennon em 2023 também é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Ele continua sendo procurado pela tentativa de homicídio registrada naquele ano.

Além disso, a polícia disse que Jhon Lennon respondia a processos por difamação relacionados a publicações feitas na página que administrava nas redes sociais.

O crime segue sob investigação.

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Maranhã Polícia

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