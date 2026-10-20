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Suspeitos por morte de pintor com bala perdida na Bahia são presos

Autores dos disparos atiraram contra um grupo em via pública, atingindo pessoas que não eram alvos

Luiza Nascimento
Por
Adenildo Ferreira dos Santos
Adenildo Ferreira dos Santos - Foto: Reprodução

Os suspeitos pela morte do ajudante de pintor Adenildo Ferreira dos Santos, de 36 anos, vítima de bala perdida no último dia 2, foram presos nesta segunda-feira, 19, em Salvador e Serrinha.

Investigados por disparos contra um grupo de pessoas em via pública no município do interior, os homens de 18 e 24 anos vão responder por homicídio e tentativa de homicídio. Eles também são apontados como integrantes de um grupo criminoso com atuação na mesma região. Os mandados foram cumpridos pela Polícia Civil.

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No momento do crime, ocorrido em 7 de setembro no bairro Rodagem, os suspeitos, que estavam a bordo de uma motocicleta, chegaram atirando. Segundo as investigações, as pessoas atingidas pelos disparos não eram os alvos.

Um dos suspeitos do homicídio em Serrinha foi preso em Salvador

As diligências realizadas pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Serrinha) resultaram na localização dos investigados. Um deles, que estava foragido desde a decretação da prisão temporária, foi localizado e preso em flagrante em Salvador, no último dia 10.

Nesta segunda-feira, o mandado de prisão preventiva foi cumprido no Complexo Penitenciário da Mata Escura, onde ele se encontra custodiado.

O segundo investigado, que estava em liberdade após o término do prazo da prisão temporária, também teve a prisão preventiva decretada. Ele foi localizado no bairro Vila de Fátima, em Serrinha, por policiais civis da 1ª DT/Serrinha e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Sisal).

Os dois homens permanecem custodiados à disposição da Justiça.

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Relembre o atentado a tiros em Serrinha

O ajudante de pintor Adenildo Ferreira dos Santos, de 36 anos, foi atingido por dois tiros nas costas durante o tiroteio, que ocorreu perto da casa onde morava, mesmo sem ser o alvo. Após o ataque, ele foi socorrido e levado para uma unidade de saúde.

Devido à gravidade dos ferimentos, Adenildo foi transferido para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, onde permaneceu internado. Adenildo morreu no dia 2 de outubro, em decorrência das complicações dos ferimentos.

As apurações indicam que os investigados agiram com o objetivo de executar as vítimas. Durante a ação, eles invadiram uma residência próxima ao local do crime, onde um dos suspeitos apontou uma arma de fogo para a cabeça de um morador e acionou o gatilho diversas vezes, mas os disparos não foram efetuados. A ação foi interrompida após a moradora entrar em luta corporal com o suspeito.

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