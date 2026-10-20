Homem é preso suspeito de jogar ácido contra ex-companheira na Bahia

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Um homem de 42 anos foi preso, na zona rual de Queimadas, localizado no nordeste baiano, suspeito de jogar ácido muriático na ex-companheira. O mandado de prisão preventiva por violência doméstica foi cumprido na segunda-feira, 19, pela Polícia Civil da Bahia.

Segundo as investigações, em 24 de agosto deste ano, o suspeito foi até o local de trabalho da vítima, em Ubaíra, a 386 km de onde ocorreu a prisão, para a ameaçar, afirmando que jogaria substância corrosiva contra ela.

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Mesmo quando a mulher tentou fugir, o investigado passou a persegui-la e lançou o produto contra ela. De acordo com a PC, a agressão só foi interrompida após a intervenção de terceiros.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital local, onde foram constatadas lesões na rosto e no tronco. Há indícios de que a substância utilizada seja ácido muriático.

Ação conjunta das forças de segurança

Para realizar a prisão, a ação contou com a participação conjunta das polícias Civil e Militar e da Guarda Civil Municipal de Queimadas. Eles foram informados que o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto.

Suspeito estava foragido

O preso havia conseguido fugir em situações anteriores, utilizando áreas de vegetação e leitos de rios que dificultavam sua localização.

Ele estaria se deslocando de Nordestina para Castro Alves, com possibilidade de passar por Queimadas, onde foi preso.

Ele foi encaminhado ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde permanece à disposição da Justiça.