FRAUDE
Prefeitura baiana cai em golpe de boletos falsos e tem R$ 364 mil desviados
Esquema foi identificado após a prefeitura realizar dois pagamentos
Uma fraude envolvendo boletos falsificados de um plano de saúde provocou o desvio de R$ 364.189,86 dos cofres da Prefeitura de Casa Nova, no norte da Bahia. O dinheiro foi recuperado integralmente pela Polícia Civil nesta terça-feira, 20, durante as investigações da Operação Dupla Face.
O esquema foi identificado após a prefeitura realizar dois pagamentos, em 17 de julho deste ano, nos valores de:
- R$ 184.267,33
- R$ 179.922,53
Em vez de serem encaminhados à instituição de saúde responsável pela cobrança, os recursos foram transferidos para uma conta indevida.
Dinheiro foi rastreado até contas do Google Ads
Durante a investigação, os policiais solicitaram informações às instituições financeiras envolvidas e descobriram que os valores estavam relacionados a contas de publicidade do Google Ads.
Após uma série de procedimentos, a Polícia Civil conseguiu recuperar todo o dinheiro, garantindo a devolução de 100% do valor desviado ao município.
Os investigadores também obtiveram informações bancárias e cadastrais das contas utilizadas na fraude. Os dados serão analisados para identificar os responsáveis e esclarecer como o esquema foi executado.
A investigação continua sob responsabilidade da Delegacia Territorial de Casa Nova, vinculada à 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro).