Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

FRAUDE

Prefeitura baiana cai em golpe de boletos falsos e tem R$ 364 mil desviados

Esquema foi identificado após a prefeitura realizar dois pagamentos

Leilane Teixeira
Por
O dinheiro foi recuperado integralmente pela Polícia Civil nesta terça-feira, 20, durante as investigações da Operação Dupla Face
O dinheiro foi recuperado integralmente pela Polícia Civil nesta terça-feira, 20, durante as investigações da Operação Dupla Face - Foto: Divulgação Polícia Civil

Uma fraude envolvendo boletos falsificados de um plano de saúde provocou o desvio de R$ 364.189,86 dos cofres da Prefeitura de Casa Nova, no norte da Bahia. O dinheiro foi recuperado integralmente pela Polícia Civil nesta terça-feira, 20, durante as investigações da Operação Dupla Face.

O esquema foi identificado após a prefeitura realizar dois pagamentos, em 17 de julho deste ano, nos valores de:

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
  • R$ 184.267,33
  • R$ 179.922,53

Em vez de serem encaminhados à instituição de saúde responsável pela cobrança, os recursos foram transferidos para uma conta indevida.

Dinheiro foi rastreado até contas do Google Ads

Durante a investigação, os policiais solicitaram informações às instituições financeiras envolvidas e descobriram que os valores estavam relacionados a contas de publicidade do Google Ads.

Após uma série de procedimentos, a Polícia Civil conseguiu recuperar todo o dinheiro, garantindo a devolução de 100% do valor desviado ao município.

Os investigadores também obtiveram informações bancárias e cadastrais das contas utilizadas na fraude. Os dados serão analisados para identificar os responsáveis e esclarecer como o esquema foi executado.

A investigação continua sob responsabilidade da Delegacia Territorial de Casa Nova, vinculada à 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro).

Leia Também:

POLÍCIA

Dois homens são mortos a tiros no Lobato; mulher fica ferida
Dois homens são mortos a tiros no Lobato; mulher fica ferida imagem

POLÍCIA

Suspeitos por morte de pintor com bala perdida na Bahia são presos
Suspeitos por morte de pintor com bala perdida na Bahia são presos imagem

POLÍCIA

Líder do CV é preso com arma e explosivos após troca de tiros com PRF
Líder do CV é preso com arma e explosivos após troca de tiros com PRF imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Casa Nova fraude Polícia Civil

Relacionadas

Mais lidas