Prefeitura baiana cai em golpe de boletos falsos e tem R$ 364 mil desviados

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Uma fraude envolvendo boletos falsificados de um plano de saúde provocou o desvio de R$ 364.189,86 dos cofres da Prefeitura de Casa Nova, no norte da Bahia. O dinheiro foi recuperado integralmente pela Polícia Civil nesta terça-feira, 20, durante as investigações da Operação Dupla Face.

O esquema foi identificado após a prefeitura realizar dois pagamentos, em 17 de julho deste ano, nos valores de:

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R$ 184.267,33

R$ 179.922,53

Em vez de serem encaminhados à instituição de saúde responsável pela cobrança, os recursos foram transferidos para uma conta indevida.

Dinheiro foi rastreado até contas do Google Ads

Durante a investigação, os policiais solicitaram informações às instituições financeiras envolvidas e descobriram que os valores estavam relacionados a contas de publicidade do Google Ads.

Após uma série de procedimentos, a Polícia Civil conseguiu recuperar todo o dinheiro, garantindo a devolução de 100% do valor desviado ao município.

Os investigadores também obtiveram informações bancárias e cadastrais das contas utilizadas na fraude. Os dados serão analisados para identificar os responsáveis e esclarecer como o esquema foi executado.

A investigação continua sob responsabilidade da Delegacia Territorial de Casa Nova, vinculada à 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro).