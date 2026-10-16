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DUPLO HOMICÍDIO

Dois homens são mortos a facadas durante briga na Bahia

Vítimas, de 25 e 31 anos, se envolveram em uma discussão com outro homem em Jacobina

Andrêzza Moura
Por
Homens tinham se envolvido em uma briga
Homens tinham se envolvido em uma briga - Foto: Reprodução Polícia Civil

Dois homens foram mortos a facada, na noite desta quinta-feira, 15, durante uma briga na Rua B, no bairro Mutirão, em Jacobina, no centro-norte da Bahia. As vítimas foram identificadas pelo prenome Luanderson, de 25 anos, e Fábio de Jesus, de 31.

De acordo com informações, os rapazes haviam se envolvido em uma discussão com outro homem, ainda não identificado. Ainda conforme relatos, após a briga, as vítimas teriam saído do local e, em seguida, retornado armados com uma barra de ferro e um espeto de churrasco.

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Eles teriam ido para cima do homem, mas foram surpreendidos e esfaqueados. Luanderson morreu no local antes mesmo de receber atendimento médico. Já Fábio ainda foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jacobina, mas não resistiu.

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Policiais civis do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI) Piemonte estiveram no local e fizeram diligências para identificar e prender o suspeito.

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Duplo homicídio homens mortos jacobina

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