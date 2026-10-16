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VULGO BAMBY

Líder de organização criminosa em Maragogipe morre em confronto com a polícia

Vítima chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em
A operação aconteceu no distrito de Coqueiros
A operação aconteceu no distrito de Coqueiros - Foto: Reprodução redes sociais

Um homem identificado como José Venicio Costa Lima, apontado como líder de uma organização criminosa em Maragogipe, no Recôncavo baiano, morreu após um confronto com policiais civis e militares na manhã desta sexta-feira, 16. Ele era investigado por diversos homicídios e possuía dois mandados de prisão em aberto.

A operação aconteceu no distrito de Coqueiros, onde equipes de segurança localizaram o suspeito para cumprir as ordens judiciais. Segundo a Polícia Civil, José teria reagido à abordagem e entrado em confronto com os agentes.

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Durante a troca de tiros, ele foi baleado e chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

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Investigado por assassinatos

De acordo com as investigações, José era apontado como responsável pelas mortes de Genivaldo Mateo, de 67 anos, assassinado a tiros em março deste ano, no distrito de Coqueiros, e Osvaldo Nunes dos Santos Neto, de 26 anos, morto em junho de 2025, na localidade de Nagé.

Além dos dois crimes, o suspeito também era investigado por envolvimento em outros homicídios registrados no município.

Durante a operação, os policiais apreenderam:

  • uma pistola calibre 9 mm, carregada com 12 cartuchos;
  • além de outras munições e 128 porções de maconha.

A ação foi conduzida pela Delegacia Territorial de Maragogipe, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Leste) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado do Recôncavo (CIPE/Recôncavo).

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Tags

Confronto Maragogipe Polícia Civil segurança pública

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