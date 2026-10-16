Líder de organização criminosa em Maragogipe morre em confronto com a polícia

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Um homem identificado como José Venicio Costa Lima, apontado como líder de uma organização criminosa em Maragogipe, no Recôncavo baiano, morreu após um confronto com policiais civis e militares na manhã desta sexta-feira, 16. Ele era investigado por diversos homicídios e possuía dois mandados de prisão em aberto.

A operação aconteceu no distrito de Coqueiros, onde equipes de segurança localizaram o suspeito para cumprir as ordens judiciais. Segundo a Polícia Civil, José teria reagido à abordagem e entrado em confronto com os agentes.

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Durante a troca de tiros, ele foi baleado e chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Investigado por assassinatos

De acordo com as investigações, José era apontado como responsável pelas mortes de Genivaldo Mateo, de 67 anos, assassinado a tiros em março deste ano, no distrito de Coqueiros, e Osvaldo Nunes dos Santos Neto, de 26 anos, morto em junho de 2025, na localidade de Nagé.

Além dos dois crimes, o suspeito também era investigado por envolvimento em outros homicídios registrados no município.

Durante a operação, os policiais apreenderam:

uma pistola calibre 9 mm, carregada com 12 cartuchos;

além de outras munições e 128 porções de maconha.

A ação foi conduzida pela Delegacia Territorial de Maragogipe, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Leste) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado do Recôncavo (CIPE/Recôncavo).