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Casa de suspeito de sequestrar bebê de 11 meses é incendiada em Conquista

A principal suspeita é de que o fogo tenha sido provocado de forma criminosa

Evellyn Teixeira
Por
Suspeito de sequestrar um bebê de 11 meses tem cada incendiadsa
Suspeito de sequestrar um bebê de 11 meses tem cada incendiadsa - Foto: - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma casa pertencente a um dos homens suspeitos de envolvimento no sequestro do bebê Noah, de 11 meses, foi atingida por um incêndio na noite de quinta-feira, 15, no bairro Guarani, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

A principal suspeita é de que o fogo tenha sido provocado de forma criminosa, como retaliação pelo crime. Ninguém ficou ferido.

Incêndio ocorreu dois dias após sequestro

O incêndio aconteceu na Rua Guilherme Aguiar. Segundo informações divulgadas pelo Giro em Ipiaú, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas.

O caso ocorreu dois dias após Noah ser levado por um homem armado em uma praça no distrito de Ponto do Astério, em Firmino Alves, no sul da Bahia.

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Bebê foi encontrado em Ilhéus

Noah foi localizado na manhã de quarta-feira, 14, em uma cabana na Praia do Sul, em Ilhéus, e já retornou para a família. No mesmo dia, dois homens apontados como suspeitos de participação no sequestro foram presos nas proximidades de Ibicuí.

Segundo as informações divulgadas, os dois são moradores de Vitória da Conquista.

Polícia vai investigar possível retaliação

A Polícia Civil ficará responsável por investigar as causas do incêndio e verificar se o fogo foi provocado intencionalmente.

As autoridades também devem apurar se há relação entre a ocorrência e o sequestro do bebê Noah. Até o momento, a hipótese de retaliação é uma suspeita, e não uma conclusão confirmada pela investigação.

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