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POLÍCIA

Caso Brenda Nicole: suspeito de matar filha de PMs morre em confronto

Jovem foi assassinada em setembro, no bairro Imbuí, em Salvador

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
Brendas Nicole
Brendas Nicole - Foto: Reprodução

Um dos suspeitos de assassinar a filha de policiais militares, Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos, em setembro, foi morto na manhã desta sexta-feira, 16, durante confronto com a PM, no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador.

Cauã Silva de Carvalho Santos, de 22 anos, foi baleado durante uma troca de tiros com agentes do Batalhão de Policiamento Tático Móvel Gêmeos. Após ser atingido, ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

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Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que um outro suspeito também morreu durante a operação, após resistir à abordagem policial e entrar em confronto com as equipes. Não há informações sobre a identidade dele.

Operação Progenis

A ação aconteceu durante a Operação Progenis, deflagrada na manhã desta sexta-feira, 16, pela Polícia Civil da Bahia, em Salvador.

De acordo com com a Polícia, durante as diligências, também foram apreendidas uma motocicleta com restrição e um chassi com a numeração suprimida e dois homens foram presos em flagrante, conduzidos à delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Fuzil e revólver foram apreendidos

Durante a ação, foram apreendidos:

  • Fuzil 5,56 mm com carregador e munições;
  • revólver com munições, ambos sem numeração;
  • dois iPhones;
  • uma chave mixa;
  • porções de maconha.

Todo o material foi apresentado ao DHPP, onde a ocorrência foi formalizada.

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Outro suspeito da morte de Brenda Nicole está preso

Outro suspeito de ter matado a filha dos sargentos, Ricardo Neri Melo Junior, de 24 anos, se apresentou no Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), acompanhado de um advogado, um dia após o crime.

Dias depois, ele teve a prisão mantida sob regime preventivo depois de passar por audiência de custódia.

Relembre o caso

Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos, foi morta durante uma tentativa de assalto na Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí, em Salvador, no dia 6 de setembro.

A jovem estava em uma moto junto do namorado quando um criminoso anunciou o assalto e ordenou que Brenda entregasse seu celular, ela negou. Diante da negativa, o assaltante efetuou o disparo, que acertou no rosto da jovem, e fugiu em direção ao interior do bairro.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e tentou manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu e o óbito foi confirmado ainda no local.

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Bahia Brenda Nicole Salvador

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