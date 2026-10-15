Traficante baiano foge para Alagoas, vira vizinho de Carlinhos Maia e morre em confronto

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Apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho (CV) na Bahia, Cleidson Gonçalves Nepomuceno, conhecido como Keu, morreu em confronto com a polícia rm Barra de São Miguel, no litoral de Alagoas.

O traficante era vizinho do influenciador digital Carlinhos Maia e morreu após um confronto com forças de segurança nesta quinta-feira, 15. Segundo a polícia, ele se apresentava como empresário e mantinha uma vida de luxo, enquanto construía uma mansão que teria sido financiada com recursos de atividades criminosas.

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Apesar de ser vizinho, segundo as autoridades, não há indicação de que Carlinhos Maia tivesse qualquer relação com as atividades criminosas atribuídas a Keu.

Forças integradas

A operação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia e de Alagoas, com participação das polícias Civil e Militar dos dois estados.

Durante a ação, os agentes localizaram duas propriedades ligadas ao suspeito. Na residência onde ele morava, foram encontrados:

um carro avaliado em R$ 200 mil;

piscina;

churrasqueira;

freezer com bebidas alcoólicas e outros itens.

Já o segundo imóvel, ainda em construção, possuía estrutura de alto padrão, com piscinas, hidromassagem, acabamentos em mármore e salão de jogos.

Mansão teria sido financiada com dinheiro do tráfico

Segundo as forças de segurança, os imóveis estariam ligados a um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e armas.

As duas propriedades deverão ser alvos de pedidos de sequestro de bens, medida judicial que permite bloquear patrimônios investigados por possível ligação com atividades criminosas.

Keu era apontado como líder de uma organização criminosa envolvida em tráfico de entorpecentes e armamentos, homicídios, roubos, lavagem de dinheiro e corrupção de menores.

Polícia procura outros integrantes da facção

Após o confronto que terminou com a morte de Keu, as forças de segurança continuaram as diligências para identificar outros integrantes da organização criminosa.

Equipes da FICCO, do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc-BA) e de unidades especializadas das polícias militares da Bahia e de Alagoas também realizam buscas nos imóveis ligados ao suspeito.

Informações que possam contribuir com as investigações podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), pelo telefone 181, com garantia de anonimato.