POLÍCIA
Motorista de aplicativo é preso por vender cocaína durante corridas
Foram apreendidas 16 porções de cocaína prontas para venda
Um motorista de aplicativo de 33 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 15, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, suspeito de comercializar cocaína durante corridas.
A prisão ocorreu durante a Operação Fora de Rota, deflagrada pela Polícia Civil para combater o tráfico de drogas no município.
As investigações começaram há cerca de dois meses e meio, após denúncias de que motoristas e entregadores estariam usando veículos de trabalho para transportar e vender entorpecentes.
Drogas foram encontradas em veículo
Durante a operação, os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão nos bairros Candeias, Recreio e Boa Vista.
Em um dos imóveis investigados, foram apreendidas 16 porções de cocaína prontas para venda, além de outra quantidade da substância que seria fracionada.
Leia Também:
Também foram recolhidos um veículo apontado como utilizado na atividade investigada, balanças de precisão e munições de pistola calibre .380.
Segundo o delegado Fabiano Aurich, titular da 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (8ª DTE), o suspeito realizava a venda de cocaína enquanto trabalhava com transporte por aplicativo. Ainda conforme o delegado, os policiais encontraram drogas dentro do veículo utilizado pelo motorista.
O homem já possuía registro anterior por tráfico de drogas, de acordo com a investigação.
Suspeito permanece à disposição da Justiça
Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP), em Vitória da Conquista, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e responsabilizar outros possíveis envolvidos no esquema.