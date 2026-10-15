Motorista de aplicativo é preso por vender cocaína durante corridas

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Um motorista de aplicativo de 33 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 15, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, suspeito de comercializar cocaína durante corridas.



A prisão ocorreu durante a Operação Fora de Rota, deflagrada pela Polícia Civil para combater o tráfico de drogas no município.



As investigações começaram há cerca de dois meses e meio, após denúncias de que motoristas e entregadores estariam usando veículos de trabalho para transportar e vender entorpecentes.

Drogas foram encontradas em veículo

Durante a operação, os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão nos bairros Candeias, Recreio e Boa Vista.



Em um dos imóveis investigados, foram apreendidas 16 porções de cocaína prontas para venda, além de outra quantidade da substância que seria fracionada.

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Também foram recolhidos um veículo apontado como utilizado na atividade investigada, balanças de precisão e munições de pistola calibre .380.

Segundo o delegado Fabiano Aurich, titular da 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (8ª DTE), o suspeito realizava a venda de cocaína enquanto trabalhava com transporte por aplicativo. Ainda conforme o delegado, os policiais encontraram drogas dentro do veículo utilizado pelo motorista.



O homem já possuía registro anterior por tráfico de drogas, de acordo com a investigação.





Cocaínas apreendidas pela Polícia Civil - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Suspeito permanece à disposição da Justiça

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP), em Vitória da Conquista, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e responsabilizar outros possíveis envolvidos no esquema.