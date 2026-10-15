Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Motorista de aplicativo é preso por vender cocaína durante corridas

Foram apreendidas 16 porções de cocaína prontas para venda

Evellyn Teixeira
Por
Um motorista de aplicativo é preso suspeito de vender cocaína durante corridas
Um motorista de aplicativo é preso suspeito de vender cocaína durante corridas - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Um motorista de aplicativo de 33 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 15, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, suspeito de comercializar cocaína durante corridas.

A prisão ocorreu durante a Operação Fora de Rota, deflagrada pela Polícia Civil para combater o tráfico de drogas no município.

As investigações começaram há cerca de dois meses e meio, após denúncias de que motoristas e entregadores estariam usando veículos de trabalho para transportar e vender entorpecentes.

Drogas foram encontradas em veículo

Durante a operação, os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão nos bairros Candeias, Recreio e Boa Vista.

Em um dos imóveis investigados, foram apreendidas 16 porções de cocaína prontas para venda, além de outra quantidade da substância que seria fracionada.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

POLÍCIA

Idoso com dificuldade de locomoção vivia em cárcere privado
Idoso com dificuldade de locomoção vivia em cárcere privado imagem

POLÍCIA

Ex-sargento é preso por suspeita de crime organizado na Bahia
Ex-sargento é preso por suspeita de crime organizado na Bahia imagem

POLÍCIA

Cães são peças-chave para operações policiais complexas; entenda treinamento
Cães são peças-chave para operações policiais complexas; entenda treinamento imagem



Também foram recolhidos um veículo apontado como utilizado na atividade investigada, balanças de precisão e munições de pistola calibre .380.

Segundo o delegado Fabiano Aurich, titular da 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (8ª DTE), o suspeito realizava a venda de cocaína enquanto trabalhava com transporte por aplicativo. Ainda conforme o delegado, os policiais encontraram drogas dentro do veículo utilizado pelo motorista.

O homem já possuía registro anterior por tráfico de drogas, de acordo com a investigação.

Cocaínas apreendidas pela Polícia Civil
Cocaínas apreendidas pela Polícia Civil - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Suspeito permanece à disposição da Justiça

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP), em Vitória da Conquista, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e responsabilizar outros possíveis envolvidos no esquema.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas