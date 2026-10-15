POLÍCIA
Cães são peças-chave para operações policiais complexas; entenda treinamento
Capacitação da PMBA reúne 22 profissionais e tem duração de 10 semanas
O VIII Curso de Operações com Cães da Polícia Militar da Bahia (PMBA) deu início, nesta quinta-feira, 15, aos três módulos de especialização para atuação com o cão policial. O curso teve como abertura, a aula inaugural de tema "Operações com Cães em Áreas Conflagradas".
O momento foi ministrado pelo subcomandante Tenente Coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), Luiz Antônio de Figueiredo, que possui vasta experiência na aérea. A capacitação dos policiais visa a atuação destes para operações de alta complexidade.
Durante a palestra, o PM mostrou diversos exemplos do treinamento e da atuação dos cães no território do Rio de Janeiro. Mostrou também que em operações especiais de áreas conflagradas, ou seja, territórios urbanos marcados por conflitos armados e atuação de grupos criminosos, os cães possuem papel essencial, principalmente, na captura de drogas e material ilegal.
O comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Magalhães, destacou a importância do trabalho dos cães policiais para aprimorar o atendimento às ocorrências complexas. Segundo ele, a iniciativa busca ampliar a capacidade de atuação dos agentes e melhorar os serviços prestados à sociedade.
"Nosso compromisso com a sociedade é oferecer uma polícia melhor capaz e em melhor em condições para atender as demandas sociais. É um curso que a gente está unindo não só a tecnologia, mas trazendo a capacidade do cão em ajudar, em dar suporte ao nosso policial para ocorrências complexas", disse o coronel em entrevista ao portal A TARDE.
Qual a importância dos cães policiais?
A cadela policial Pipoca, pertencente à Companhia de Operações com Cães (COC) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) da PMBA, participou do evento para representar os seus colegas cães policiais e esteve recepcionando os participantes.
Junto a sua condutora, Adriana Silva, Pipoca exalou muita simpatia e acolhimento aos 22 alunos que participarão de mais uma edição do curso.
O cão policial possui uma atuação estratégica na segurança pública. Com os sentidos milhares de vezes mais aguçados e superiores ao humano, ele otimiza o tempo das operações, acessa locais inacessíveis e ainda garante uma segurança extra aos policiais.
Foi o que pontuou o coronel Magalhães sobre o diferencial dos cães na atividade policial.
"O cão tem essa capacidade de avançar, de agredir quando necessário, sob mando, de proteger nosso policial e de farejar, chegar e enxergar aquilo que a gente não consegue a olhos nus, enquanto profissionais", explica ele.
"Tem diversas atividades que o cão pode desenvolver em apoio à atividade policial militar. Nós estamos, especificamente, com a patrulha em área complexa e já estamos fazendo o farejamento de armas e drogas, através dos nossos cães", completa o coronel.
Como funciona o curso?
O VIII Curso de Operações com Cães é dividido em três módulos:
- Módulo Rústico;
- Módulo Cinotécnico;
- Módulo de Operações.
Segundo o órgão, essa especialização do policial militar para atuar com o cão policial adestrado tem o objetivo de capacitá-lo para as mais diversas atividades e para a melhor prestação de serviço à sociedade baiana.
Esta edição tem a participação de 22 alunos, sendo 17 policiais militares da Bahia, um policial militar do Mato Grosso do Sul, um policial civil da Paraíba e três Fuzileiros Navais. É realizado pela Companhia de Operações com Cães (COC), subunidade pertencente ao Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).
Leia Também:
As aulas serão realizadas durante 10 semanas, na modalidade presencial, com carga horária de 650 horas/aula. O curso é moldado para testar os limites físicos e psicológicos dos profissionais para capacitação de missões de alta complexidade.
Ao final do curso será realizado o Estágio Operacional Supervisionado com empregos dos cães policiais em algumas atividades, a exemplo de abordagem à ônibus interestaduais na Estação Rodoviária de Salvador; Patrulha de Operações com Cães em locais a serem definidos; e em Eventos Desportivos.