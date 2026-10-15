Cães são peças-chave para operações policiais complexas; entenda treinamento

O VIII Curso de Operações com Cães da Polícia Militar da Bahia (PMBA) deu início, nesta quinta-feira, 15, aos três módulos de especialização para atuação com o cão policial. O curso teve como abertura, a aula inaugural de tema "Operações com Cães em Áreas Conflagradas".

O momento foi ministrado pelo subcomandante Tenente Coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), Luiz Antônio de Figueiredo, que possui vasta experiência na aérea. A capacitação dos policiais visa a atuação destes para operações de alta complexidade.

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Durante a palestra, o PM mostrou diversos exemplos do treinamento e da atuação dos cães no território do Rio de Janeiro. Mostrou também que em operações especiais de áreas conflagradas, ou seja, territórios urbanos marcados por conflitos armados e atuação de grupos criminosos, os cães possuem papel essencial, principalmente, na captura de drogas e material ilegal.

O comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Magalhães, destacou a importância do trabalho dos cães policiais para aprimorar o atendimento às ocorrências complexas. Segundo ele, a iniciativa busca ampliar a capacidade de atuação dos agentes e melhorar os serviços prestados à sociedade.



"Nosso compromisso com a sociedade é oferecer uma polícia melhor capaz e em melhor em condições para atender as demandas sociais. É um curso que a gente está unindo não só a tecnologia, mas trazendo a capacidade do cão em ajudar, em dar suporte ao nosso policial para ocorrências complexas", disse o coronel em entrevista ao portal A TARDE.

Qual a importância dos cães policiais?

A cadela policial Pipoca, pertencente à Companhia de Operações com Cães (COC) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) da PMBA, participou do evento para representar os seus colegas cães policiais e esteve recepcionando os participantes.

Soldada Adriana, condutora principal de Pipoca, cadela policial - Foto: Alice Paulilo | Ag. A TARDE

Junto a sua condutora, Adriana Silva, Pipoca exalou muita simpatia e acolhimento aos 22 alunos que participarão de mais uma edição do curso.

Cadela Pipoca recepcionando os policiais - Foto: Alice Paulilo | Ag. A TARDE

O cão policial possui uma atuação estratégica na segurança pública. Com os sentidos milhares de vezes mais aguçados e superiores ao humano, ele otimiza o tempo das operações, acessa locais inacessíveis e ainda garante uma segurança extra aos policiais.

Foi o que pontuou o coronel Magalhães sobre o diferencial dos cães na atividade policial.

"O cão tem essa capacidade de avançar, de agredir quando necessário, sob mando, de proteger nosso policial e de farejar, chegar e enxergar aquilo que a gente não consegue a olhos nus, enquanto profissionais", explica ele.



"Tem diversas atividades que o cão pode desenvolver em apoio à atividade policial militar. Nós estamos, especificamente, com a patrulha em área complexa e já estamos fazendo o farejamento de armas e drogas, através dos nossos cães", completa o coronel.

Como funciona o curso?

Policiais na aula inauguração do curso - Foto: Alice Paulilo | Ag. A TARDE

O VIII Curso de Operações com Cães é dividido em três módulos:

Módulo Rústico;

Módulo Cinotécnico;

Módulo de Operações.

Segundo o órgão, essa especialização do policial militar para atuar com o cão policial adestrado tem o objetivo de capacitá-lo para as mais diversas atividades e para a melhor prestação de serviço à sociedade baiana.

Esta edição tem a participação de 22 alunos, sendo 17 policiais militares da Bahia, um policial militar do Mato Grosso do Sul, um policial civil da Paraíba e três Fuzileiros Navais. É realizado pela Companhia de Operações com Cães (COC), subunidade pertencente ao Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).

As aulas serão realizadas durante 10 semanas, na modalidade presencial, com carga horária de 650 horas/aula. O curso é moldado para testar os limites físicos e psicológicos dos profissionais para capacitação de missões de alta complexidade.

Ao final do curso será realizado o Estágio Operacional Supervisionado com empregos dos cães policiais em algumas atividades, a exemplo de abordagem à ônibus interestaduais na Estação Rodoviária de Salvador; Patrulha de Operações com Cães em locais a serem definidos; e em Eventos Desportivos.

