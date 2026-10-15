Sequestradores de bebê em praça na Bahia são presos com itens infantis

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Dois supostos sequestradores do bebê de 11 meses, que foi arrancado do irmão em uma praça, no município de Firmino Alves, no sul da Bahia, foram presos na noite desta quarta-feira, 14, em Ibicuí, no médio sudoeste do estado.

Eles portavam uma arma de fogo, munições e transportavam em um veículo itens infantis como:

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Fraldas;

leite em pó;

lenços umedecidos;

mamadeira;

chupeta.

Entenda como funcionou a abordagem

Os suspeitos foram localizados através de uma ação integrada da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) Itabuna, da 8ª CIPM, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil.

O automóvel apresentava características semelhantes as do veículo supostamente utilizado no sequestro da criança. Após consulta aos sistemas oficiais, foi constatada divergência entre a placa e a numeração do chassi do veículo, que também possuía restrição judicial de circulação.

Os suspeitos, o veículo e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia Territorial de Itapetinga, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

O bebê já havia sido localizado na manhã de quarta-feira, 14, em uma barraca de praia na zona sul de Ilhéus.

Relembre o sequestro e resgate do bebê

Um bebê de 11 meses foi sequestrado, na noite desta terça-feira, 13, na Praça Agripino, localizada no povoado de Ponto do Astério, no município de Firmino Alves, no sul da Bahia. Segundo relatos da mãe, um homem abordou o irmão da criança, de 15 anos, e a levou a vítima à força.

Um criminoso armado teria entrado em um veículo preto e fugido com o bebê pela rodovia em direção a Itabuna. Após o ocorrido, a mãe acionou a Polícia Militar da Bahia que, segundo nota, intensificou as rondas por toda a região, mobilizando unidades de policiamento de área, táticas e especializadas.

Vigilantes encontraram o bebê em uma cabana em Ilhéus e acionaram os agentes da 69ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Ao chegarem ao local informado, os militares socorreram a criança para o Hospital Materno Infantil, onde ela passou por um atendimento médico.