Bebê é sequestrado após ser arrancado do irmão em praça na Bahia

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Um bebê de 11 meses foi sequestrado, na noite desta terça-feira, 13, na Praça Agripino, localizada no povoado de Ponto do Astério, no município de Firmino Alves, no sul da Bahia. Segundo relatos da mãe, um homem abordou o irmão da criança, de 15 anos, e a levou a vítima à força.

A informação inicial era de que o criminoso estava armado, em um veículo preto e teria fugido com o bebê pela rodovia em direção a Itabuna.

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Após o ocorrido, a mãe acionou a Polícia Militar da Bahia, que segundo nota, intensificou as rondas por toda a região, mobilizando unidades de policiamento de área, táticas e especializadas.

Vigilantes resgataram o bebê

Vigilantes encontraram o bebê em uma cabana em Ilhéus e acionaram os agentes da 69ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Ao chegarem ao local informado, os militares socorreram a criança para o Hospital Materno Infantil, onde ela passou por um atendimento médico.

“Para que tivesse um primeiro atendimento, onde tivemos contato com profissionais do Conselho Tutelar e da Assistência Social, que assumiram os cuidados com a criança. Depois de deixar o bebê em segurança, registramos a ocorrência na delegacia, juntamente com os vigilantes da cabana”, afirmou o cabo Chausse que integrava a guarnição que atendeu a ocorrência.

Até o momento, não foram identificados os autores do sequestro e também não há informações sobre a motivação. A PM segue em diligências na região para localizar os suspeitos.