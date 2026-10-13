Homem é preso suspeito de tocar partes íntimas de criança na Bahia

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Um homem, de 59 anos, foi preso em flagrante, nesta segunda-feira, 12, suspeito de tocar as partes íntimas, uma criança, de 6 anos, em Brumado, no sudoeste da Bahia.

Segundo informações, a menina participava de um churrasco na casa de uma amiga da mãe, na Vila Presidente Vargas, quando o caso ocorreu. O homem também estava no encontro.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com relatos, em determinado momento, o suspeito teria levado a garota para dentro no imóvel, onde ocorreu a situação.

Policiais militares da Companhia de Emprego Tático Operacional (CETO) e do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) foram acionados para atender a ocorrência.

Aos policiais, a mãe relatou que, ao retornar para perto dos outros adultos, a filha contou que o homem tinha lhe oferecido doces para tocar em suas partes íntimas.

Era por volta das 22h, quando os agentes chegaram à residência e prenderam o homem. Ele ainda tentou fugir, mas foi alcançado e conduzido a uma Delegacia de Polícia Civil do município. A criança e testemunhas também foram levados à unidade policial.