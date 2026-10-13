Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

ESTRUPRO DE VULNERÁVEL

Homem é preso suspeito de tocar partes íntimas de criança na Bahia

Segundo relato da mãe à polícia, suspeito teria oferecido doces à criança para tocá-la

Andrêzza Moura
Por
Homem tentou fugir, mas foi alcançado e preso
Homem tentou fugir, mas foi alcançado e preso - Foto: Reprodução Blog do Sena

Um homem, de 59 anos, foi preso em flagrante, nesta segunda-feira, 12, suspeito de tocar as partes íntimas, uma criança, de 6 anos, em Brumado, no sudoeste da Bahia.

Segundo informações, a menina participava de um churrasco na casa de uma amiga da mãe, na Vila Presidente Vargas, quando o caso ocorreu. O homem também estava no encontro.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com relatos, em determinado momento, o suspeito teria levado a garota para dentro no imóvel, onde ocorreu a situação.

Policiais militares da Companhia de Emprego Tático Operacional (CETO) e do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) foram acionados para atender a ocorrência.

Aos policiais, a mãe relatou que, ao retornar para perto dos outros adultos, a filha contou que o homem tinha lhe oferecido doces para tocar em suas partes íntimas.

Leia Também:

FISCALIZAÇÃO

PRF apreende perfumes do Paraguai sem nota fiscal na Bahia
PRF apreende perfumes do Paraguai sem nota fiscal na Bahia imagem

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem com 42 ocorrências de violência é preso ao explodir casa da ex em Salvador
Homem com 42 ocorrências de violência é preso ao explodir casa da ex em Salvador imagem

POLÍCIA

Mãe Bernadete: terceiro réu é condenado a 28 anos de prisão
Mãe Bernadete: terceiro réu é condenado a 28 anos de prisão imagem

Era por volta das 22h, quando os agentes chegaram à residência e prenderam o homem. Ele ainda tentou fugir, mas foi alcançado e conduzido a uma Delegacia de Polícia Civil do município. A criança e testemunhas também foram levados à unidade policial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Brumado estupro vulnerável homem preso estupro criança Polícia Civil BA

Relacionadas

Mais lidas