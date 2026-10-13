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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem com 42 ocorrências de violência é preso ao explodir casa da ex em Salvador

Ele é investigado por ameaçar a ex-companheira de morte

Leilane Teixeira
Por
As intimidações não ficaram restritas à residência
As intimidações não ficaram restritas à residência - Foto: GEA/Divulgação

Um homem de 39 anos, com histórico de 42 ocorrências relacionadas à violência doméstica, foi preso nesta terça-feira, 13, no bairro da Pituba, em Salvador. Ele é investigado por ameaçar a ex-companheira de morte, invadir a residência dela e deixar abertas as bocas do fogão, provocando risco de explosão.

Segundo a Polícia Civil, os episódios de violência começaram após o fim de um relacionamento que durou aproximadamente 30 dias. Durante esse período, o suspeito teria agredido a mulher, feito ameaças de morte e danificado o celular dela.

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Em uma das situações investigadas, o homem teria entrado na casa da ex-companheira e aberto o gás do fogão. A situação foi percebida por vizinhos, que intervieram e evitaram uma possível explosão.

As intimidações não ficaram restritas à residência. Conforme as investigações, o suspeito também ameaçou a vítima no ambiente de trabalho e enviou uma fotografia em que aparecia segurando uma arma de fogo.

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Histórico de violência doméstica

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o investigado acumula 42 ocorrências relacionadas à violência doméstica envolvendo outras vítimas. O histórico inclui registros de prisões anteriores e uso de tornozeleira eletrônica.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido por agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Casa da Mulher Brasileira (Deam/CMB), vinculada ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).

O homem é investigado pelos crimes de ameaça e dano qualificado pelo emprego de substância inflamável. Após a prisão, ele permaneceu à disposição da Justiça.

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