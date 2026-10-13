Estudante de medicina desaparece durante passeio de jet ski na Bahia

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Um estudante de medicina de 23 anos está desaparecido desde domingo, 11, após um acidente durante um passeio de moto aquática na zona rural de Guanambi, no sudoeste da Bahia. Até esta terça-feira, 13, o jovem ainda não havia sido localizado.

A vítima foi identificada como Shelton Charles Sousa Farias, aluno do curso de medicina do Centro Universitário UniFG, em Guanambi. Ele também integra a liga acadêmica de cardiologia da instituição.

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Estudante estava com outras pessoas

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam na moto aquática no momento do acidente: Shelton, uma mulher de 24 anos e um adolescente de 13 anos.

Após o ocorrido, o estudante foi o único dos três que não retornou à superfície da água.

As equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas ainda no domingo, dia do desaparecimento. Os trabalhos continuaram na segunda-feira (12), mas o jovem permanecia desaparecido até a última atualização.