Ponte Salvador-Itaparica tem aporte federal de R$ 3 bilhões assinado por Lula

O Governo Federal assinou o aporte de R$ 3 bilhões para a construção da Ponte Salvador-Itaparica. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 13, pelo senador Jaques Wagner (PT), após uma reunião na Casa Civil da Presidência da República, em Brasília, com a participação do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e de outras lideranças políticas do estado.

“Boa notícia para a Bahia. Acabei de sair da Casa Civil da Presidência da República ao lado do governador Jerônimo, do senador Otto, do senador eleito Rui Costa. O governo acaba de assinar o aporte de 3 bilhões de reais para a nossa tão sonhada ponte Salvador-Itaparica.”

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na declaração, Wagner afirmou que a assinatura representa uma garantia para a continuidade do projeto e demonstrou expectativa com a execução do empreendimento.

“É a garantia de que o processo agora não para mais. Pegou pressão, pegou ritmo, e nós vamos ver essa ponte para a alegria dos baianos e dos turistas que vão nos visitar e vão poder trafegar numa ponte belíssima para chegar numa ilha belíssima. Valeu, presidente Lula.”

O aporte federal corresponde a uma das parcelas previstas para viabilizar o empreendimento, executado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) e integrado ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Investimento de R$ 11,6 bilhões

O projeto da Ponte Salvador-Itaparica tem investimento total estimado em R$ 11,6 bilhões. Além dos R$ 3 bilhões do Governo Federal, a previsão contempla R$ 3,1 bilhões do Governo da Bahia e R$ 5,5 bilhões da iniciativa privada.

Com 12,4 quilômetros de extensão sobre o mar, a estrutura será integrada ao Sistema Viário Oeste, que prevê intervenções complementares na capital baiana e na Ilha de Itaparica.

Em Salvador, estão previstos 4,4 quilômetros de estruturas viárias, com viadutos e túneis na região da Calçada e de Água de Meninos. Na Ilha de Itaparica, o projeto inclui uma via expressa de 22 quilômetros e a duplicação de um trecho de oito quilômetros da BA-001, entre Tairu e a Ponte do Funil.

A execução está sob responsabilidade da Concessionária Dois de Julho, formada pelas empresas chinesas China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e China Communications Construction Company (CCCC).

Obras avançam na Baía de Todos-os-Santos

As atividades de construção ocorrem simultaneamente em terra e no mar. Na Baía de Todos-os-Santos, já foram cravadas 15 estacas para a instalação de uma central de concreto que dará suporte à construção do vão central da ponte, considerado um dos trechos mais complexos do empreendimento.

Com 682 metros de comprimento, o vão central foi projetado para permitir a passagem de grandes embarcações e preservar as condições de navegação na baía.

A obra também contará com o reforço do navio Tie Jian Da Qiao Zhuang 1, que partiu da China e tem previsão de chegada ao Brasil em novembro. A embarcação possui 130,5 metros de comprimento, estrutura de cravação de estacas de 156 metros e capacidade para içar até 700 toneladas.

Em terra, os trabalhos incluem a implantação de uma Plataforma Linear Provisória no canteiro de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Em Salvador, o canteiro de Jequitaia está em fase de mobilização para funcionar como base administrativa e operacional. Já o canteiro de São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, concentra atividades de preparação e armazenamento de materiais e equipamentos.