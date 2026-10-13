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ELEIÇÕES

PT traça estratégias para reeleger Lula na Bahia

“A Bahia tem um papel fundamental pra jogar nessa eleição", disse ele

Redação
Por Redação
Presidente do PT Bahia, Tassio Brito
Presidente do PT Bahia, Tassio Brito - Foto: José Simões | Ag. A TARDE
Eleições 2026

A eleição acirrada para presidência da República vem fazendo com o que PT traçe novas rotas para reeleger o presidente Lula. Nesta terça-feira, 13, o presidente da sigla na Bahia, Tassio Brito, destacou o papel fundamental da Bahia para o pleito.

“A Bahia tem um papel fundamental pra jogar nessa eleição e por isso o governador pediu hoje em reunião com a bancada da base e presidentes de partidos aliados, que toda a energia seja posta nesta tarefa de fazer Lula nosso presidente mais uma vez”, disse ele.

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Imagem ilustrativa da imagem PT traça estratégias para reeleger Lula na Bahia
Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nesta manhã, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) reuniu-se com os deputados estuadais reeleitos e não eleitos para discutir sobre a nova estratégia para o 2º turno eleitoral, que será disputado no dia 25 de outubro.

"Começamos o dia com um encontro de diálogo com deputados eleitos, reeleitos e não eleitos, além do Conselho Político, reafirmando nosso compromisso com a democracia, com o Brasil e com a Bahia", escreveu o petista.

No primeiro turno, o presidente Lula recebeu 66% da votação dos eleitores baianos e a expectativa dos governistas é ampliar esta votação e ultrapassar os 72% que o presidente teve no segundo turno em 2022.

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O presidente do PT da Bahia, Tássio Brito, ainda colocou um pá de cal na disputa para a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Ao falar sobre o assunto, o petista afirmou que o tema deve ser discutido em outra oportunidade. “Alba não é tema agora, fundamental é reeleger Lula”.

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