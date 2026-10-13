PT traça estratégias para reeleger Lula na Bahia

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A eleição acirrada para presidência da República vem fazendo com o que PT traçe novas rotas para reeleger o presidente Lula. Nesta terça-feira, 13, o presidente da sigla na Bahia, Tassio Brito, destacou o papel fundamental da Bahia para o pleito.

“A Bahia tem um papel fundamental pra jogar nessa eleição e por isso o governador pediu hoje em reunião com a bancada da base e presidentes de partidos aliados, que toda a energia seja posta nesta tarefa de fazer Lula nosso presidente mais uma vez”, disse ele.

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Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nesta manhã, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) reuniu-se com os deputados estuadais reeleitos e não eleitos para discutir sobre a nova estratégia para o 2º turno eleitoral, que será disputado no dia 25 de outubro.

"Começamos o dia com um encontro de diálogo com deputados eleitos, reeleitos e não eleitos, além do Conselho Político, reafirmando nosso compromisso com a democracia, com o Brasil e com a Bahia", escreveu o petista.

Começamos o dia com um encontro de diálogo com deputados eleitos, reeleitos e não eleitos, além do Conselho Político, reafirmando nosso compromisso com a democracia, com o Brasil e com a Bahia. Vamos continuar fortalecendo o diálogo e trabalhando, junto ao nosso presidente Lula, por um país mais justo, democrático e com oportunidades para todos. 🫱🏾‍🫲🏽⭐️ — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) October 13, 2026

No primeiro turno, o presidente Lula recebeu 66% da votação dos eleitores baianos e a expectativa dos governistas é ampliar esta votação e ultrapassar os 72% que o presidente teve no segundo turno em 2022.

Presidente do PT deixa discussão sobre presidência da Alba para depois

O presidente do PT da Bahia, Tássio Brito, ainda colocou um pá de cal na disputa para a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Ao falar sobre o assunto, o petista afirmou que o tema deve ser discutido em outra oportunidade. “Alba não é tema agora, fundamental é reeleger Lula”.