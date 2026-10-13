Vídeo: Carlos Muniz declara apoio a Lula no 2º turno: “Faz o L”

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O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), declarou apoio novamente ao candidato à reeleição à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração ocorreu nesta terça-feira, 13, após sessão do Legislativo da capital baiana.

Muniz reforçou seu apoio a Lula após a vereadora Aladilce Souza (PCdoB) indicar seu voto no presidente. Em seguida, o comandante da CMS também se manifestou dizendo: “Faz o L”.

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“Eu não posso negar minhas origens. Sou da Fazenda Grande do Retiro, não voto por mim, voto pelo povo de minha cidade, pelo povo do meu Estado e do meu país. [...] Eu sei que para o povo mais necessitado do Brasil haverá uma diferença muito grande e por isso eu não deixo de dizer em quem eu voto”, completou.

Veja o momento:

ACM Neto apoia Flávio

Na eleição estadual, Carlos Muniz declarou apoio ao ex-candidato e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto. Mas, em contrapartida, o ex-postulante ao Palácio de Ondina oficializou o voto na candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República no segundo turno.

Em pronunciamento ao lado do candidato do PL, o dirigente baiano garantiu o empenho irrestrito da sigla na disputa pelo Palácio do Planalto.

“Todos nós do União Brasil fechamos questão em torno do apoio à candidatura de Flávio à Presidência. Falo também aqui em nome do quarto maior colégio eleitoral do Brasil, que é a Bahia”, declarou.