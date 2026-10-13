Sob acusação de favorecer Flávio, Meta explica falha em vídeos de Lula

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A Meta afirmou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira, 13, que uma falha técnica global afetou a contagem de visualizações de vídeos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Instagram, mas não prejudicou a distribuição dos conteúdos.

A manifestação foi apresentada após a Corte cobrar explicações da empresa, a pedido da campanha de Lula à reeleição — que acusa a plataforma de restringir os conteúdos do petista para favorecer o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial.

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Após a resposta, a equipe de Lula e a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) terão 24 horas para se manifestar.

Como a Meta explicou a falha no Instagram?

Na manifestação, a empresa informou que o problema ocorreu em 7 de outubro, entre 15h50 e 20h49, e afetou os sistemas responsáveis por contabilizar reproduções dos Reels do Instagram.

Nesse período, as visualizações poderiam aparecer zeradas ou congeladas, embora os vídeos continuassem sendo exibidos aos usuários.

Segundo a Meta, o problema também atingiu criadores de conteúdo em mais de 100 países e não teve relação com a política brasileira.

A empresa acrescentou que, naquele dia, a distribuição das publicações da conta oficial de Lula ficou acima da média recente do próprio perfil.

A Meta, no entanto, se recusou a fornecer informações individualizadas sobre contas de terceiros citadas pela campanha.

O que a campanha de Lula questionou?

A campanha de Lula acionou o TSE alegando que a Meta restringiu o alcance das publicações do presidente e dificultou o impulsionamento de conteúdos no Instagram.

A equipe também acusa a empresa de não remover contas que usam inteligência artificial para atacar o petista e de manter conteúdos sintéticos proibidos pelas regras eleitorais.

Segundo a reclamação, a falta de transparência nas explicações da Meta levanta suspeitas de favorecimento ao senador Flávio Bolsonaro.