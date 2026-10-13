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INICIATIVA

De olho nos autônomos, Lula lança pacote para MEIs e pequenos negócios

Medidas anunciadas preveem crédito favorecido e elevação do teto de faturamento

Rodrigo Tardio
Por
Aceno ao segmento já havia sido antecipado pelo presidente no sábado, 10, em Natal (RN)
Aceno ao segmento já havia sido antecipado pelo presidente no sábado, 10, em Natal (RN) - Foto: Evaristo Sá | AFP
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresenta nesta terça-feira, 13, um pacote de medidas voltado a microempreendedores individuais (MEIs) e pequenas empresas. O evento ocorre às 10h, no Palácio do Planalto, com a previsão de assinatura de decretos e o envio de um projeto de lei complementar ao Congresso Nacional.

A iniciativa foca na ampliação da oferta de crédito com juros reduzidos e em mecanismos para renegociação de dívidas do setor. O aceno ao segmento já havia sido antecipado pelo presidente no sábado, 10, em Natal (RN), quando citou ações para o "pessoal do Super Simples e do MEI".

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Teto de faturamento e novas regras

Além do alívio financeiro, o Executivo tenta acelerar propostas para alterar as regras de enquadramento do MEI. O texto do governo propõe elevar o limite de faturamento anual — atualmente fixado em R$ 81 mil — para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028, além de permitir a contratação de até dois empregados.

A pauta ganha força na esteira de outros projetos que já tramitam na Câmara dos Deputados:

  • PLP 108/2021: Aprovado no Senado, fixa o teto em R$ 130 mil e admite dois funcionários.
  • PLP 60/2025: Estabelece limite de R$ 140 mil, dois empregados e correção anual pela inflação.

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Estratégia na reta final do 2º turno

O anúncio ocorre a 12 dias da eleição de 25 de outubro. Avaliações internas da campanha petista apontam que pequenos empresários e autônomos registram alta resistência ao governo, exigindo foco prioritário nesta fase decisiva.

A virada de chave no tom da campanha vem após o resultado do primeiro turno, no qual Lula (45% dos votos válidos) ficou atrás de Flávio Bolsonaro (PL), que somou 47%. Desde então, o Planalto intensificou agendas de apelo popular ligadas a crédito, renda e contenção do custo de vida.

Mudanças definitivas na legislação do MEI dependem, contudo, de deliberação e aprovação no Congresso Nacional.

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Tags

crédito legislação Lula mei microempreendedores pequenas empresas

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