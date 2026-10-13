Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

CRIME BRUTAL

Homem é preso e adolescente apreendido após matar mulher na Bahia

Corpo de jovem, de 21 anos, foi encontrado com marcas de pedras e parcialmente carbonizado

Andrêzza Moura
Por
Fernanda foi encontrada morta na tarde do domingo
Fernanda foi encontrada morta na tarde do domingo - Foto: Reprodução

Um homem, de 18 anos, foi preso e um adolescente, de 15, apreendido suspeitos de matarem a pedradas uma mulher, de 21, em Santaluz, no nordeste da Bahia, no sábado, 10. Eles foram localizados, nesta segunda-feira, 12, por policiais militares do 16º do Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Serrinha).

O corpo de Fernanda Ribeiro dos Santos foi encontrado, na tarde do domingo, 11, em um terreno baldio parcialmente carbonizado. Ela tinha saído de casa no sábado para encontrar algumas pessoas e não retornou.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Wenner de Jesus Brito, que foi autuado por homicídio qualificado, contou em depoimento à Polícia Civil que Fernanda e o namorado estavam os ameaçando. Além da dupla, um terceiro homem está sendo procurando.

Leia Também:

POLÍCIA

Mãe Bernadete teria previsto a própria morte, diz advogado
Mãe Bernadete teria previsto a própria morte, diz advogado imagem

POLÍCIA

Idoso é acusado de importunação sexual no Pelourinho; entenda o caso
Idoso é acusado de importunação sexual no Pelourinho; entenda o caso imagem

JÚRI POPULAR

Caso Mãe Bernadete: apontado como principal executor nega crime
Caso Mãe Bernadete: apontado como principal executor nega crime imagem

A previsão é que Wenner passasse por audiência de custódia nesta terça-feira, 13. A reportagem não conseguiu confirmar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

homicídio qualificado Polícia Civil polícia militar Santaluz

Relacionadas

Mais lidas