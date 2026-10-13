Homem é preso e adolescente apreendido após matar mulher na Bahia

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Um homem, de 18 anos, foi preso e um adolescente, de 15, apreendido suspeitos de matarem a pedradas uma mulher, de 21, em Santaluz, no nordeste da Bahia, no sábado, 10. Eles foram localizados, nesta segunda-feira, 12, por policiais militares do 16º do Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Serrinha).

O corpo de Fernanda Ribeiro dos Santos foi encontrado, na tarde do domingo, 11, em um terreno baldio parcialmente carbonizado. Ela tinha saído de casa no sábado para encontrar algumas pessoas e não retornou.

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Wenner de Jesus Brito, que foi autuado por homicídio qualificado, contou em depoimento à Polícia Civil que Fernanda e o namorado estavam os ameaçando. Além da dupla, um terceiro homem está sendo procurando.

A previsão é que Wenner passasse por audiência de custódia nesta terça-feira, 13. A reportagem não conseguiu confirmar.