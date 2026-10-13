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Idoso é acusado de importunação sexual no Pelourinho; entenda o caso

Três jovens denunciaram um homem após suposto comportamento obsceno

Evellyn Teixeira
Por
Idoso é acusado de importunação sexual no Pelourinho
Idoso é acusado de importunação sexual no Pelourinho - Foto: Matheus Landim | GOVBA

Um homem de 68 anos foi conduzido à delegacia na segunda-feira, 12, após ser denunciado por três jovens por suspeita de importunação sexual no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador.

Identificado inicialmente como Seu Jorge, ele foi abordado por policiais militares do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM), no Largo do Terreiro de Jesus.

O que aconteceu no Pelourinho?

Segundo as informações da ocorrência, as jovens estavam sentadas em um banco de uma praça, comendo acarajé, quando o homem teria se aproximado e passado a tocar nas próprias partes íntimas enquanto as observava.

A situação teria provocado constrangimento entre elas e chamado a atenção de vendedores ambulantes que trabalhavam nas proximidades. A Polícia Militar foi acionada.

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Suspeito negou a denúncia

Em contato com o portal A TARDE, a Polícia Militar informou que os agentes identificaram, abordaram e detiveram o suspeito após serem acionados para averiguar a denúncia de importunação sexual.

O homem confirmou que olhava para as jovens, mas negou ter tocado nas próprias partes íntimas e afirmou que não teve contato físico com nenhuma das denunciantes.

Após a abordagem, ele foi encaminhado à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. Conforme as informações iniciais, o suspeito foi levado à Central de Flagrantes e, posteriormente, encaminhado à Casa da Mulher Brasileira, por orientação da Polícia Civil. O caso foi registrado como suspeita de importunação sexual.

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Tags

importunação sexual polícia militar Salvador

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