Criança faz sinal universal de socorro e evita estupro de vulnerável

Uma menina evitou um estupro de vulnerável após fazer o sinal universal de socorro. A vítima, de apenas 9 anos de idade, foi abordada por um homem de 54 anos na rua e pediu ajuda a pessoas que estavam próximas no local.

Segundo informações divulgadas pela Guarda Municipal, o caso aconteceu no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O suspeito foi preso em flagrante ao ser seguido pela viatura da GM após tentar fugir da cena do crime. Ele já era monitorado por tornozeleira eletrônica desde 2017 por estupro de vulnerável.

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A vítima estava indo para escola, quando foi abordada pelo suspeito, que chegou a lhe oferecer dinheiro para ficar com ele. Irritado com a resposta negativa da garota, ele segurou com força a mão dela e começou a conduzi-la para o local onde cometeria o crime.

Com medo, a criança fez o sinal dobrando o polegar para dentro da palma da mão e fechando os outros quatro dedos sobre ele. O primo dela, de 10 anos, viu a ação e correu para um posto de gasolina próximo, onde pediu ajuda dos adultos no local.

A viatura da Guarda Municipal foi acionada pelos frentistas para cumprir a ocorrência, que também foi registrada pelas câmeras de segurança presentes na região.

Importância do sinal

Em entrevista concedida à RPC, as crianças revelaram que aprenderam a fazer o sinal e o seu significado através de um programa de TV. Eles também foram ensinados pela avó sobre outros pedidos de ajuda.

"Eu sabia [do sinal] pela TV e pela avó ensinar. Ela falou que, quando nós estivermos em perigo, é só fazer o sinal que daí as pessoas ajudam”, disse a garotinha, que não teve sua identidade revelada. “Eu olhei, daí eu aprendi, e não levei na brincadeira”, reforçou o primo.

Ciente de como o sinal foi capaz de livrar a criança do crime, a avó deles reforçou a importância de conversas desse tipo. “Eu sempre ensino para eles, para que, quando eles saírem na rua, eles prestem atenção, nunca fiquem muito perto das pessoas, não conversem com estranhos, não aceitem doce, dinheiro…”.

“Na televisão também sempre aparece aquele sinal para pedir socorro. Eu passei isso para eles também. Quando passava na televisão, eu falava: 'Isso serve para vocês também. Qualquer perigo que você estiver, assim que puder pedir ajuda, faz assim com a mão. Quem conhecer esse sinal vai saber que vocês estão precisando de ajuda'”, completou.