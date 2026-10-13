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BLOQUEADOS

Lula decreta bloqueio de celulares em presídios

Bloqueios não precisarão de decisão judicial preliminar

Franciely Gomes
Por
Lula tem focado em Segurança Pública ao longo da campanha
Lula tem focado em Segurança Pública ao longo da campanha - Foto: Ricardo Stuckert

Faltando menos de duas semanas para o segundo turno das eleições presidenciais, o governo federal publicou um novo decreto para bloqueio de celulares em presídios. A decisão foi anunciada nesta terça-feira, 13, após a autorização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com o programa nacional, os celulares poderão ser bloqueados de maneira imediata, sem a necessidade de uma decisão judicial. A ideia é retirar a capacidade de comunicação dos detentos, que praticam crimes de dentro das cadeias.

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O documento afirma que haverá um mecanismo de cooperação entre União, estados, Distrito Federal e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Essa parceria será responsável por bloquear aparelhos celulares identificados individualmente e a interromper sinais de radiocomunicação ao redor das unidades prisionais.

As administrações penitenciárias estaduais serão responsáveis por identificar as ocorrências e encaminhar informações que viabilizam o bloqueio, através de uma plataforma digital do Ministério da Justiça e Segurança Pública, integrada ao Sistema Nacional de Informações Penais (Sisdepen).

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Segurança Pública como foco da campanha

O projeto faz parte da mobilização do presidente no setor de segurança pública durante a campanha atual, a fim de fortalecer a relação com os eleitores. Nesta Semana, ele chegou a afirmar que aprovará a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê mais participação do governo federal no combate ao crime organizado.

Nos últimos três anos, foram apreendidos quase 10 mil celulares dentro de presídios brasileiros. O recolhimento dos aparelhos foi feito durante operações de varredura em celas coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

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Lula presídio segurança pública

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