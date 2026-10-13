TRAGÉDIA
Capotamento de micro-ônibus em rodovia deixa três mortos e 14 feridos
Acidente com vítimas fatais aconteceu na madrugada desta terça-feira, 13
Ao menos três pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas após o capotamento de um micro-ônibus na madrugada desta terça-feira, 13, na rodovia SP-127, em Itapetininga, no interior de São Paulo.
O acidente ocorreu por volta das 1h18, no km 179 da rodovia, no sentido Capão Bonito. Segundo as informações iniciais, o motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou no canteiro lateral.
Feridos foram atendidos
Entre as 14 pessoas feridas, seis sofreram lesões leves, quatro tiveram ferimentos moderados e outras quatro passaram por avaliação médica.
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O acidente provocou a interdição da faixa da direita e do acostamento. Apesar do bloqueio parcial, não havia registro de congestionamento no trecho até a última atualização da reportagem.
Causas ainda são desconhecidas
As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Até o momento, também não há informações sobre a identidade das vítimas.