iPhone 17 por R$ 600 e PS5 por R$ 300: leilão da Receita acontece nesta terça

Quem pretende trocar de celular ou comprar um novo aparelho eletrônico em 2026 deve ficar atento ao leilão da Receita Federal nesta terça-feira, 13. Com 507 lotes de produtos, divididos entre veículos, eletrônicos e relógios, o órgão tem realizado propostas para clientes.

De acordo com o edital oficial do órgão, foram três sorteios de produtos apreendidos, divididos entre os dias 8, 9 e 13 de outubro. Dentre o principais produtos estão um Fiat Uno Way com preço mínimo de R$ 2,5 mil, um Honda Civic por R$ 3,5 mil, três iPhones 17 com valor mínimo de R$ 600 cada e um PlayStation 5 por R$ 300.

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Lembrando que os preços indicados são apenas os lances iniciais e o valor final pode subir durante a disputa entre os participantes classificados para participar do leilão, que é realizado de forma eletrônica pelo e-CAC.

O que tem no leilão desta terça-feira?

Com 400 lotes de produtos, o leilão desta terça-feira, 13, é considerado o maior de todos. As propostas foram abertas às 8h de segunda-feira, 5, e as ofertas puderam ser enviadas até às 21h de sexta-feira, 9.

A sessão de lances acontece hoje, às 10 horas da manhã. Dentre os itens disponíveis estão três unidades do iPhone 17 de 256 gigabytes (GB), com preço mínimo de R$ 600, nos lotes 384, 385 e 386, que não podem ser comercializados após a compra.

Já o lote 376 conta com um PlayStation 5, com preço mínimo de R$ 300, e o 363 um relógio Patek Philippe Calatrava com preço mínimo de R$ 22,7 mil, podendo ser levado para casa por um valor ainda maior.

Como participar do leilão?

Os interessados em disputar pelos itens devem acessar o e-CAC e acessar a opção de participação em leilão eletrônico da Receita. Após a seleção, é necessário fazer o login na conta Gov.br, que deve ser obrigatoriamente de nível Prata ou Ouro.

Antes de dar um lance, é importante olhar se o leilão em questão é destinado a pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Além de informar quanto está disposto a pagar pelo lote, devendo ser sempre acima do valor mínimo pré-estabelecido pelo órgão.

O interessado em algum lote também deve ler a descrição completa do produto e verificar suas condições, pois eles são vendidos e entregues no estado em que se encontram, sem reparos iniciais.

O pagamento da arrematação deve ser feito integralmente, preferencialmente com a comprovação de um Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). O arrematante deve retirar os bens no local indicado no edital, pois os produtos não são enviados por transportadoras.

No entanto, vale lembrar que a edição de lances já foi encerrada e a pessoa deve aguardar até a abertura da próxima edição de leilões para participar.