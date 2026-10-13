LEILÃO DA RECEITA
iPhone 17 por R$ 600 e PS5 por R$ 300: leilão da Receita acontece nesta terça
Cerca de 507 lotes de produtos foram leiloados pela RF ao longo das últimas semanas
Quem pretende trocar de celular ou comprar um novo aparelho eletrônico em 2026 deve ficar atento ao leilão da Receita Federal nesta terça-feira, 13. Com 507 lotes de produtos, divididos entre veículos, eletrônicos e relógios, o órgão tem realizado propostas para clientes.
De acordo com o edital oficial do órgão, foram três sorteios de produtos apreendidos, divididos entre os dias 8, 9 e 13 de outubro. Dentre o principais produtos estão um Fiat Uno Way com preço mínimo de R$ 2,5 mil, um Honda Civic por R$ 3,5 mil, três iPhones 17 com valor mínimo de R$ 600 cada e um PlayStation 5 por R$ 300.
Lembrando que os preços indicados são apenas os lances iniciais e o valor final pode subir durante a disputa entre os participantes classificados para participar do leilão, que é realizado de forma eletrônica pelo e-CAC.
O que tem no leilão desta terça-feira?
Com 400 lotes de produtos, o leilão desta terça-feira, 13, é considerado o maior de todos. As propostas foram abertas às 8h de segunda-feira, 5, e as ofertas puderam ser enviadas até às 21h de sexta-feira, 9.
A sessão de lances acontece hoje, às 10 horas da manhã. Dentre os itens disponíveis estão três unidades do iPhone 17 de 256 gigabytes (GB), com preço mínimo de R$ 600, nos lotes 384, 385 e 386, que não podem ser comercializados após a compra.
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Já o lote 376 conta com um PlayStation 5, com preço mínimo de R$ 300, e o 363 um relógio Patek Philippe Calatrava com preço mínimo de R$ 22,7 mil, podendo ser levado para casa por um valor ainda maior.
Como participar do leilão?
Os interessados em disputar pelos itens devem acessar o e-CAC e acessar a opção de participação em leilão eletrônico da Receita. Após a seleção, é necessário fazer o login na conta Gov.br, que deve ser obrigatoriamente de nível Prata ou Ouro.
Antes de dar um lance, é importante olhar se o leilão em questão é destinado a pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Além de informar quanto está disposto a pagar pelo lote, devendo ser sempre acima do valor mínimo pré-estabelecido pelo órgão.
O interessado em algum lote também deve ler a descrição completa do produto e verificar suas condições, pois eles são vendidos e entregues no estado em que se encontram, sem reparos iniciais.
O pagamento da arrematação deve ser feito integralmente, preferencialmente com a comprovação de um Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). O arrematante deve retirar os bens no local indicado no edital, pois os produtos não são enviados por transportadoras.
No entanto, vale lembrar que a edição de lances já foi encerrada e a pessoa deve aguardar até a abertura da próxima edição de leilões para participar.