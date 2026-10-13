Filho de liderança do PT morre após misturar bebida e entorpecente

Lucas Fernandes Lopes Silva, de 18 anos, faleceu após sofrer uma queda de um plano elevado. O jovem, que é filho de Nayara Ohana, vice-presidente da Zonal de Sobradinho do Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal (PT-DF), teria misturado bebida alcoólica com lança-perfume antes do ocorrido.

A declaração foi dada por uma garota que estava com ele durante o incidente e alega ser sua namorada. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a moça contou no depoimento que os dois passaram uma sequência de dias consumindo bebidas alcoólicas, energético e a substância entorpecente.

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Ela explicou que o casal adquiriu meio litro de lança-perfume na quinta-feira, 8, e fez a ingestão da droga por mais três dias seguidos, incluindo a manhã que aconteceu a morte do rapaz no domingo, 11.

Momento do acidente

Ainda no relato da jovem, Lucas teria ido a casa de um amigo antes de reencontrar a namorada, onde almoçou e bebeu um energético. Ao retornar ao apartamento dela, o jovem protagonizou um momento íntimo em uma poltrona, mas pouco tempo depois começou a perder os movimentos e o equilíbrio, tropeçando e caindo em seguida.

Durante a queda, o garoto bateu forte a cabeça no chão e começou a tossir, apresentar dificuldade para respirar e pele com coloração arroxeada. Desesperada, a garota pediu socorro a um vizinho do andar superior, que prestou os primeiros socorros e acionou o serviço de emergência.

Apesar da chegada do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Lucas sofreu uma parada cardiorrespiratória (PCR) e morreu minutos depois, após receber manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) por 46 minutos.

A Polícia Civil segue investigando o caso na 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II).,a fim de esclarecer todos os detalhes envolvendo o óbito de Lucas Silva, que era conhecido por amigos e familiares como “Lukinhas”.