MISTÉRIO
Nem fantasma, nem feitiço: entenda a luz misteriosa dos cemitérios
Fenômeno natural de luzes azuis em pântanos e cemitérios inspirou lendas seculares
Um espetáculo natural impressionante costuma surpreender quem caminha próximo a pântanos ou cemitérios: o fogo-fátuo.
O fenômeno é marcado pelo surgimento repentino de labaredas em tons azuis que tremeluzem na superfície por poucos segundos e desaparecem sem deixar vestígios.
Apesar de instigar o imaginário humano há séculos e alimentar relatos sobre espíritos e seres místicos, o evento possui uma explicação científica consolidada.
Reação química no solo
A origem do fogo-fátuo está no processo natural de decomposição de matéria orgânica.
Durante a ação bacteriana sobre corpos de seres vivos, há a geração de gases como metano e fosfina. Acumulados sob pressão, esses eflúvios escapam do subsolo por pequenas fissuras.
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Ao entrarem em contato com o oxigênio da atmosfera, os gases entram em combustão espontânea.
O resultado é uma pequena ignição acompanhada por um estampido leve. Como a reação é rápida, o clarão dura apenas alguns instantes.
Se uma pessoa se desloca rapidamente por perto, o movimento do ar desloca a chama leve, criando a falsa impressão de que a luz a está perseguindo.
Raízes no folclore
A natureza incomum das luzes noturnas levou diversas culturas a associá-las a almas penadas.
No Brasil, o fogo-fátuo deu origem ao mito do Boitatá, a serpente de fogo encarregada de proteger as matas.
A associação é antiga: em 1560, o jesuíta José de Anchieta registrou o fenômeno ao relatar o "facho cintilante de fogo" observado próximo a rios e praias, consolidando o impacto histórico da reação química na cultura popular.