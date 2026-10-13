Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

JÚRI POPULAR

Caso Mãe Bernadete: expectativa é que principal executor pegue pena de 40 anos

Acusado vai a júri popular nesta terça-feira, 13

Alice Paulilo e Edvaldo Sales
Por Alice Paulilo e Edvaldo Sales
Acusado vai a júri popular nesta terça-feira, 13
Acusado vai a júri popular nesta terça-feira, 13 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O terceiro acusado de assassinar a líder quilombola Maria Bernadete Pacífico Moreira, a Mãe Bernadete, vai a júri popular nesta terça-feira, 13, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador.

Josevan Dionísio dos Santos, conhecido como “BZ” ou “Buzuim” é apontado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) como um dos responsáveis pela execução.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

POLÍCIA

Caso Mãe Bernadete: 3º acusado de matar a ialorixá vai a novo júri popular nesta terça-feira
Caso Mãe Bernadete: 3º acusado de matar a ialorixá vai a novo júri popular nesta terça-feira imagem

NOVO JULGAMENTO

Mãe Bernadete: terceiro suspeito de participar da execução vai a júri na terça (13/10)
Mãe Bernadete: terceiro suspeito de participar da execução vai a júri na terça (13/10) imagem

POLÍCIA

Terceiro acusado pela morte de Mãe Bernadete tem julgamento marcado
Terceiro acusado pela morte de Mãe Bernadete tem julgamento marcado imagem

Expectativa de pena máxima

O advogado da família de Mãe Bernadete e assistente de acusação, Hédio Silva, disse que, no júri de hoje, “as provas são testemunhais, quem estava no local reconheceu, há provas periciais e documentais, o afastamento do sigilo de celular”.

É um conjunto probatório irrefutável, de maneira que nossa expectativa para hoje é a pena máxima, de 40 anos.

Segundo Hédio, Josevan foi o principal executor de Mãe Bernadete. “Ele que executou o primeiro disparo. O próprio companheiro de execução dele, o Arielson, confirmou isso. O primeiro disparo foi feito por José. Foram dezenas de disparos. Ela foi executada com 25 disparos”, ressaltou.

O advogado pontuou que, certamente, os defensores tentarão fazer o trabalho deles, “mas não vejo como o jurado não ser convencido pela robustez”.

Mãe Bernadete foi assassinada aos 72 anos, em agosto de 2023, dentro da sede da Associação Quilombola Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O crime teve repercussão nacional e mobilizou organizações de defesa dos direitos humanos e das comunidades quilombolas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia mãe bernadete Polícia

Relacionadas

Mais lidas