Caso Mãe Bernadete: expectativa é que principal executor pegue pena de 40 anos

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O terceiro acusado de assassinar a líder quilombola Maria Bernadete Pacífico Moreira, a Mãe Bernadete, vai a júri popular nesta terça-feira, 13, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador.

Josevan Dionísio dos Santos, conhecido como “BZ” ou “Buzuim” é apontado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) como um dos responsáveis pela execução.

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Expectativa de pena máxima

O advogado da família de Mãe Bernadete e assistente de acusação, Hédio Silva, disse que, no júri de hoje, “as provas são testemunhais, quem estava no local reconheceu, há provas periciais e documentais, o afastamento do sigilo de celular”.

É um conjunto probatório irrefutável, de maneira que nossa expectativa para hoje é a pena máxima, de 40 anos.

Segundo Hédio, Josevan foi o principal executor de Mãe Bernadete. “Ele que executou o primeiro disparo. O próprio companheiro de execução dele, o Arielson, confirmou isso. O primeiro disparo foi feito por José. Foram dezenas de disparos. Ela foi executada com 25 disparos”, ressaltou.

O advogado pontuou que, certamente, os defensores tentarão fazer o trabalho deles, “mas não vejo como o jurado não ser convencido pela robustez”.

Mãe Bernadete foi assassinada aos 72 anos, em agosto de 2023, dentro da sede da Associação Quilombola Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O crime teve repercussão nacional e mobilizou organizações de defesa dos direitos humanos e das comunidades quilombolas.