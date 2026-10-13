Caso Mãe Bernadete: 3º acusado de matar a ialorixá vai a novo júri popular nesta terça-feira

Três anos após o assassinato da líder quilombola Maria Bernadete Pacífico Moreira, a Mãe Bernadete, o processo judicial sobre o caso chega à nova fase de júri popular.

Isso porque Josevan Dionísio dos Santos, conhecido como “BZ” ou “Buzuim”, acusado de participar do assassinato da ialorixá ficará frente a frente com o juiz nesta terça-feira, 13, às 8h, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador.

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Apontado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) como um dos responsáveis pela execução, Josevan será o terceiro acusado a enfrentar o Tribunal do Júri pelo crime. Segundo Hédio Silva, advogado da família de Mãe Bernadete e assistente de acusação, o réu teria atuado como segundo executor e efetuado diversos disparos contra a vítima.

Mãe Bernadete foi assassinada aos 72 anos, em agosto de 2023, dentro da sede da Associação Quilombola Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime teve repercussão nacional e mobilizou organizações de defesa dos direitos humanos e das comunidades quilombolas.

Velório de mãe Bernadete no quilombo Pitanga dos Palmares Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE Data 18/08/2023 - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Investigação

Conforme a acusação do MP-BA, a atuação de Mãe Bernadete em defesa da comunidade quilombola e sua oposição à expansão do tráfico de drogas teriam provocado conflitos com uma organização criminosa que atuava na região.

As investigações apontam que a ordem para o assassinato teria partido de integrantes da liderança do grupo criminoso. A suspeita é de que a líder fosse vista como um obstáculo à criação de pontos de venda de drogas e à prática de outras atividades ilegais nas proximidades da barragem de Pitanga dos Palmares.

Cinco pessoas são acusadas

Antes de Josevan, Arielson da Conceição dos Santos e Marílio dos Santos foram condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, em sessão realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2026. Arielson recebeu pena de 40 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, enquanto Marílio foi condenado a 29 anos e 9 meses, ambas em regime inicial fechado. Marílio morreu dois dias após o julgamento.

Ao todo, cinco pessoas são acusadas de envolvimento no assassinato de Mãe Bernadete. Além de Josevan, a sessão de julgamento de Sérgio Ferreira de Jesus está marcada para 21 de outubro de 2026, também no Fórum Ruy Barbosa. Já o processo contra Ydney Carlos Santos de Jesus aguarda o trânsito em julgado e ainda não tem data de julgamento agendada.

A sessão desta terça-feira deverá analisar individualmente a participação de Josevan na execução. O julgamento foi marcado por decisão da juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos. O acusado permanece preso preventivamente.