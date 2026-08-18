Terceiro acusado pela morte de Mãe Bernadete tem julgamento marcado

O assassinato da líder quilombola Maria Bernadete Pacífico Moreira, conhecida como Mãe Bernadete, terá mais um capítulo no Tribunal do Júri. O traficante Josevan Dionísio dos Santos, conhecido como “BZ” ou “Buzuim”, será julgado no dia 13 de outubro, às 8h, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador.

Josevan é apontado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) como um dos responsáveis pela execução da líder quilombola e será o terceiro acusado pelo crime a ser submetido a julgamento popular. Segundo Hédio Silva, advogado da família de Mãe Bernadete e assistente de acusação, Josevan teria atuado como segundo executor e efetuado diversos disparos contra a vítima.

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Mãe Bernadete foi morta aos 72 anos, em agosto de 2023, dentro da sede da Associação Quilombola Pitanga dos Palmares, em Simões Filho. O crime completou três anos nesta segunda-feira (17) e provocou repercussão na Bahia e em todo o país.

Investigação

Conforme a acusação do MP-BA, a atuação de Mãe Bernadete em defesa da comunidade quilombola e sua oposição à expansão do tráfico de drogas teriam colocado a líder em conflito com uma organização criminosa que atuava na região.

As investigações apontam que a ordem para o assassinato teria sido dada por integrantes da liderança do grupo criminoso. A suspeita é de que Mãe Bernadete fosse vista como um obstáculo à criação de pontos de venda de drogas e à prática de outras atividades ilegais nas proximidades da barragem de Pitanga dos Palmares.

Antes de Josevan, outros dois acusados já foram julgados pelo assassinato. Arielson da Conceição Santos e Marílio dos Santos foram condenados pelo crime. Marílio, apontado como mandante pela investigação, morreu posteriormente durante uma operação policial.

Agora, o julgamento de Josevan deverá analisar individualmente a participação dele na execução da líder quilombola. A sessão foi marcada por decisão da juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos. O acusado continua preso preventivament