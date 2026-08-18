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Advogado investigado por estelionato no interior da Bahia é preso em Salvador

Homem de 39 anos foi localizado em Salvador durante ação da Polícia Civil

Luan Julião
Por
Idosa teria sido vítima de transferências não autorizadas e empréstimos fraudulentos
Idosa teria sido vítima de transferências não autorizadas e empréstimos fraudulentos - Foto: OAB

Um advogado de 39 anos foi preso preventivamente nesta terça-feira, 18, em Salvador, durante uma investigação sobre supostos crimes de estelionato e associação criminosa. O homem, que atua profissionalmente na região sisaleira da Bahia, foi localizado no bairro Águas Claras.

Segundo a investigação, uma idosa de 72 anos teria sido vítima de movimentações financeiras realizadas sem autorização. O caso aconteceu em julho de 2024 e envolve transferências por Pix que ultrapassaram R$ 7 mil.

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Além dos valores transferidos, os investigadores identificaram a contratação fraudulenta de empréstimos em nome da mulher. Somadas, as operações ultrapassaram R$ 21 mil.

A prisão ocorreu após a Justiça determinar a custódia preventiva do suspeito. O mandado foi expedido em julho deste ano pela Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Araci, onde tramita a investigação sobre as supostas fraudes.

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A captura foi realizada por equipes do Departamento de Polícia do Interior (DEPIN), da Delegacia Territorial de Araci e da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (15ª COORPIN/Serrinha).

A ação integra os desdobramentos da Operação Contragolpe, iniciativa voltada ao enfrentamento de crimes financeiros em diferentes regiões da Bahia.

As investigações continuam para esclarecer a participação do suspeito e as circunstâncias das movimentações financeiras atribuídas a ele.

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Bahia estelionato investigação criminal

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