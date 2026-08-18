Cearense desaparecido durante viagem de trabalho é encontrado morto na Bahia

O corpo de Jailton Nergino de Oliveira, de 46 anos, foi encontrado no fim da tarde de segunda-feira, 17, em uma área de mata de Itapetinga, no sudoeste da Bahia. O cearense estava desaparecido desde o dia 8 de agosto, quando viajou ao município para trabalhar.

Morador de Juazeiro do Norte, no Ceará, Jailton atuava havia cerca de oito anos como representante comercial de joias e semijoias. Durante as viagens profissionais, mantinha contato diário com a família, mas deixou de fazer ligações no dia 8. Diante da falta de notícias, os parentes registraram um Boletim de Ocorrência.

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Desaparecimento após tentativa de assalto

A investigação da Polícia Civil da Bahia apontou que Jailton esteve, na data em que desapareceu, nas proximidades do bairro Nova Itapetinga. Ele carregava um mostruário de semijoias quando teria sido alvo de uma tentativa de assalto.

Segundo a apuração, o representante comercial reagiu e correu para uma região de difícil acesso próxima ao Rio Catolé. Durante as primeiras buscas, policiais encontraram materiais que pertenciam ou estavam relacionados à atividade profissional da vítima, entre eles manguitos de proteção e folhas de talão da marca que ele comercializava.

Buscas mobilizaram policiais, bombeiros e cães

Com o avanço da investigação, as equipes passaram a concentrar esforços nas margens do Rio Catolé e também no reservatório da região.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar, de Itabuna, atuaram nas buscas dentro da água. Em terra, cães farejadores da Companhia Independente de Policiamento Especializado de Vitória da Conquista auxiliaram os policiais na procura pela vítima.

No fim da tarde de segunda-feira, as equipes terrestres identificaram, no interior da mata, uma área com forte odor e sinais de movimentação no solo. O Departamento de Polícia Técnica foi chamado para realizar o isolamento do local, a escavação pericial e a retirada do corpo.

Após os procedimentos, foi confirmado que os restos mortais encontrados pertenciam a Jailton Nergino de Oliveira.

A investigação está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial de Itapetinga, que trabalha para esclarecer o crime e identificar e prender os envolvidos.