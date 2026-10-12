Mãe Bernadete: terceiro suspeito de participar da execução vai a júri na terça (13/10)

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O terceiro suspeito de participar do assassinato da ialorixá e líder quilombola Mãe Bernadete, ocorrido em agosto de 2023, vai a júri popular nesta terça-feira, 13, o Fórum Ruy Barbosa, em Salvador.

Josevan Dionísio dos Santos, conhecido como “BZ” ou “Buzuim”, será julgado a partir das 8h, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. De acordo com as investigações, Josevan é apontado como um dos participantes diretos da execução de Maria Bernadete Pacífico Moreira. O julgamento será presidido pela juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos.

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Segundo a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), o crime foi motivado pela resistência da líder religiosa à expansão do tráfico de drogas no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

A atuação de Mãe Bernadete teria dificultado os planos de um grupo criminoso de ampliar a comercialização de entorpecentes na comunidade, principalmente na região próxima à barragem.

Dois acusados já foram condenados

Em abril deste ano, outros dois envolvidos no assassinato foram julgados e condenados. Arielson da Conceição Santos, apontado como um dos executores, e Marílio dos Santos, identificado pela acusação como mandante, receberam condenações pelo crime.

Dois dias após o julgamento, Marílio morreu durante uma operação policial no município de Catu, no interior da Bahia.

Com a nova sessão, caberá ao conselho de sentença decidir sobre a responsabilidade criminal atribuída a Josevan.

Relembre o assassinato de Mãe Bernadete

Mãe Bernadete foi assassinada a tiros no dia 17 de agosto de 2023, aos 72 anos, dentro da sede da Associação Quilombola Pitanga dos Palmares, imóvel onde também morava, em Simões Filho.

Reconhecida pela defesa dos direitos das comunidades quilombolas, a ialorixá denunciava a presença de grupos criminosos e defendia a preservação do território.

A investigação da Polícia Civil apontou que o homicídio teria sido uma represália à atuação da liderança comunitária. Ao longo das apurações, foram identificados suspeitos de participação na execução, no planejamento e no apoio ao crime.