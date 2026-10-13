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POLÍCIA

Mãe Bernadete: terceiro réu é condenado a 28 anos de prisão

Josevan Dionísio dos Santos foi condenado a regime inicial fechado

Evellyn Teixeira
Por
Mãe Bernadete foi assassinada em 17 de agosto de 2023, dentro da própria residência
Mãe Bernadete foi assassinada em 17 de agosto de 2023, dentro da própria residência - Foto: - Foto: Reprodução Redes Sociais

Josevan Dionísio dos Santos foi condenado a 28 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo assassinato de Mãe Bernadete, líder quilombola da região de Simões Filho.

O julgamento ocorreu nesta terça-feira,13, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. Ele é o terceiro dos cinco acusados pela morte da religiosa a ser levado a júri popular.

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Julgamento ocorreu em Salvador

A sessão foi conduzida pelo 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, sob a presidência da juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos. Durante o julgamento, estavam previstas as oitivas de três testemunhas de acusação e duas de defesa. A expectativa inicial da magistrada era de que a sessão fosse concluída ainda nesta terça-feira.


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Outros dois réus já foram condenados

Mãe Bernadete foi assassinada em 17 de agosto de 2023, dentro da própria residência. Em abril de 2026, Arielson da Conceição dos Santos foi condenado a 40 anos, cinco meses e 22 dias de reclusão, enquanto Marílio dos Santos recebeu pena de 29 anos e nove meses. Ambos tiveram o regime inicial fechado fixado. Marílio morreu dois dias após o julgamento.

Próximos julgamentos

Entre os outros acusados, o julgamento de Sérgio Ferreira de Jesus está marcado para 21 de outubro de 2026, também no Fórum Ruy Barbosa. Já o processo referente a Ydney Carlos Santos de Jesus aguarda o trânsito em julgado, e ainda não há data definida para o julgamento.

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mãe bernadete Salvador

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