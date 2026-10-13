OPERAÇÃO PRF BAHIA
Cinco suspeitos de furtos em condomínios de luxo são presos na Bahia
Homens foram presos em Brumado e Vitória da Conquista
Cinco homens suspeitos de envolvimento em furtos a condomínios de luxo, em Fortaleza, no Ceará, foram presos por policiais rodoviários federais (PRF),na Bahia, nesta segunda-feira, 12, durante a Operação Conatus.
Eles foram localizados nas cidades de Brumado e Vitória da Conquista, ambas no sudoeste do estado.
Na primeira abordagem, por volta das 15h30, no Km 425 da BR-030, em Brumado, os agentes prenderam três homens. O trio estava em um Jeep Renegade.
Já os outros dois suspeitos, que estavam em Chevrolet Onix, foram encontrados em Vitória da Conquista. Eles conseguiram fugir do primeiro cerco policial.
Leia Também:
O grupo foi encaminhado a uma Delegacia Territorial de Vitória da Conquista. Os veículos foram apreendidos e passarão por perícia.