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OPERAÇÃO PRF BAHIA

Cinco suspeitos de furtos em condomínios de luxo são presos na Bahia

Homens foram presos em Brumado e Vitória da Conquista

Andrêzza Moura
Por
Homens estavam em dois carros
Homens estavam em dois carros - Foto: Divulgação PRF Bahia

Cinco homens suspeitos de envolvimento em furtos a condomínios de luxo, em Fortaleza, no Ceará, foram presos por policiais rodoviários federais (PRF),na Bahia, nesta segunda-feira, 12, durante a Operação Conatus.

Eles foram localizados nas cidades de Brumado e Vitória da Conquista, ambas no sudoeste do estado.

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Na primeira abordagem, por volta das 15h30, no Km 425 da BR-030, em Brumado, os agentes prenderam três homens. O trio estava em um Jeep Renegade.

Já os outros dois suspeitos, que estavam em Chevrolet Onix, foram encontrados em Vitória da Conquista. Eles conseguiram fugir do primeiro cerco policial.

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O grupo foi encaminhado a uma Delegacia Territorial de Vitória da Conquista. Os veículos foram apreendidos e passarão por perícia.

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Tags

condomínio de luxo Fortaleza (CE) Polícia Civil Bahia polícia rodoviária federal

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