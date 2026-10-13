FISCALIZAÇÃO
PRF apreende perfumes do Paraguai sem nota fiscal na Bahia
Produtos estavam em um veículo com três homens, abordado durante operação na BR-116
Policiais rodoviários federais (PRF) apreenderam nesta segunda-feira, 12, uma grande quantidade de perfumes oriundos do Paraguai e sem nota fiscal, no km 830, da BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.
Os produtos estavam em poder de três homens, que seguiam em um veículo e foram abordados durante a Operação Nossa Senhora Aparecida, ação de segurança realizada no feriado prolongado.
A PRF não divulgou os nomes dos homens, nem informou se eles foram autuados por algum crime. Os perfumes foram encaminhados à Receita Federal e o caso foi registrado na Polícia Federal.