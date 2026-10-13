PRF apreende perfumes do Paraguai sem nota fiscal na Bahia

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Policiais rodoviários federais (PRF) apreenderam nesta segunda-feira, 12, uma grande quantidade de perfumes oriundos do Paraguai e sem nota fiscal, no km 830, da BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Os produtos estavam em poder de três homens, que seguiam em um veículo e foram abordados durante a Operação Nossa Senhora Aparecida, ação de segurança realizada no feriado prolongado.

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A PRF não divulgou os nomes dos homens, nem informou se eles foram autuados por algum crime. Os perfumes foram encaminhados à Receita Federal e o caso foi registrado na Polícia Federal.