Sequestro relâmpago termina com três suspeitos detidos em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Uma vítima de sequestro relâmpago foi resgatada na madrugada desta quarta-feira, 14, durante uma operação policial no bairro de Stella Maris, em Salvador.



A ação foi realizada por equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e também resultou na recuperação de um veículo roubado e na apreensão de uma arma de fogo.

Suspeitos tentaram fugir por área de mata

A ocorrência começou após o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) emitir um alerta sobre o roubo de um carro preto, no qual a vítima era mantida sob o poder dos criminosos.



As equipes policiais montaram um cerco tático na região da Alameda Praia de Guaratuba, em Stella Maris.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé em direção a uma área de mata fechada. Após acompanhamento, os três homens foram localizados e detidos.





Revólver e objetos roubados foram apreendidos

Durante a abordagem, os policiais encontraram um revólver calibre ponto 38 com seis munições. Também foram recuperados cinco aparelhos celulares, duas correntes de ouro, uma quantia em dólares, um carregador portátil (power bank) e a chave do veículo.

Os três suspeitos, a vítima e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis.