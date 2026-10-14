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Companheiro é suspeito após morte de mulher na via pública em Camaçari

Homem teria ligado para familiares após a morte da vítima

Evellyn Teixeira
Por
Aiali Cris Souza dos Santos foi morta a tiros em via pública na Bahia
Aiali Cris Souza dos Santos foi morta a tiros em via pública na Bahia - Foto: - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma mulher identificada como Aiali Cris Souza dos Santos, de 34 anos, foi morta a tiros na noite desta terça-feira, 13, em via pública, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

O companheiro dela é apontado como suspeito do crime.

Familiares relatam ligação após o crime

Segundo informações iniciais, familiares da vítima, que moram em Serrinha, no interior da Bahia, relataram que o homem teria entrado em contato por telefone e afirmado que havia tirado a vida de Aiali.

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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas constatou a morte da mulher ainda no local.

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Polícia Civil investiga o caso

Em nota, a Polícia Civil informou que foram expedidas as guias para a realização da perícia e a remoção do corpo. Oitivas e diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime e esclarecer a motivação.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre eventuais prisões relacionadas ao caso.

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Bahia camaçari polícia militar

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