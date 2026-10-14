Quatro suspeitos são presos com arma, drogas e R$ 2,2 mil em operação na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Quatro homens foram presos na manhã desta quarta-feira, 14, durante a Operação Trainspotting, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia para desarticular um grupo criminoso investigado por comercializar e distribuir drogas em Jequié e região. A ação ocorreu nos bairros Jequiezinho e Joaquim Romão, em Jequié, e em Itapuã, em Salvador.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Dois homens foram presos por força de mandados judiciais, um de prisão preventiva e outro de prisão temporária, e também autuados em flagrante por tráfico de drogas. Outros dois suspeitos foram autuados em flagrante pelo mesmo crime.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Três dos presos foram localizados em Jequié e o quarto, em Salvador. Um dos envolvidos também responderá por posse ilegal de arma de fogo. Todos foram encaminhados às unidades policiais e permanecem à disposição da Justiça.

Drogas e arma foram apreendidas

Durante a operação, os policiais apreenderam vários quilos de maconha, porções de haxixe e cocaína, quatro balanças de precisão, 11 celulares, duas motocicletas, R$ 2,2 mil em espécie e uma arma de fogo.

Os materiais serão submetidos à perícia e utilizados para subsidiar o andamento das investigações.

Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Investigação começou em 2025

Iniciadas no final de 2025, as investigações identificaram integrantes da rede criminosa e um esquema de comercialização e distribuição de maconha, cocaína e drogas sintéticas em Jequié e região.

Segundo o delegado titular da 11ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (11ª DTE/Jequié), Nadson Pelegrini, responsável pela operação, um dos principais alvos da investigação foi assassinado em 4 de agosto deste ano.

“No decorrer das investigações, um dos principais alvos foi assassinado no dia quatro de agosto deste ano. Na cena do crime, foram encontradas porções de entorpecentes, munições e materiais utilizados no preparo de drogas”, afirmou.

A Operação Trainspotting mobilizou oito equipes da Polícia Civil e foi realizada pela 11ª DTE/Jequié, unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

As diligências continuam para aprofundar as investigações, identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso e responsabilizá-los.