OPERAÇÃO TRAINSPOTTING
Quatro suspeitos são presos com arma, drogas e R$ 2,2 mil em operação na Bahia
Seis mandados de busca e apreensão em Jequié e Salvador
Quatro homens foram presos na manhã desta quarta-feira, 14, durante a Operação Trainspotting, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia para desarticular um grupo criminoso investigado por comercializar e distribuir drogas em Jequié e região. A ação ocorreu nos bairros Jequiezinho e Joaquim Romão, em Jequié, e em Itapuã, em Salvador.
Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Dois homens foram presos por força de mandados judiciais, um de prisão preventiva e outro de prisão temporária, e também autuados em flagrante por tráfico de drogas. Outros dois suspeitos foram autuados em flagrante pelo mesmo crime.
Três dos presos foram localizados em Jequié e o quarto, em Salvador. Um dos envolvidos também responderá por posse ilegal de arma de fogo. Todos foram encaminhados às unidades policiais e permanecem à disposição da Justiça.
Drogas e arma foram apreendidas
Durante a operação, os policiais apreenderam vários quilos de maconha, porções de haxixe e cocaína, quatro balanças de precisão, 11 celulares, duas motocicletas, R$ 2,2 mil em espécie e uma arma de fogo.
Os materiais serão submetidos à perícia e utilizados para subsidiar o andamento das investigações.
Investigação começou em 2025
Iniciadas no final de 2025, as investigações identificaram integrantes da rede criminosa e um esquema de comercialização e distribuição de maconha, cocaína e drogas sintéticas em Jequié e região.
Segundo o delegado titular da 11ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (11ª DTE/Jequié), Nadson Pelegrini, responsável pela operação, um dos principais alvos da investigação foi assassinado em 4 de agosto deste ano.
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“No decorrer das investigações, um dos principais alvos foi assassinado no dia quatro de agosto deste ano. Na cena do crime, foram encontradas porções de entorpecentes, munições e materiais utilizados no preparo de drogas”, afirmou.
A Operação Trainspotting mobilizou oito equipes da Polícia Civil e foi realizada pela 11ª DTE/Jequié, unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).
As diligências continuam para aprofundar as investigações, identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso e responsabilizá-los.