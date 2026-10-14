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Mulher é vítima de estupro durante assalto no Rio Vermelho

O casal foi abordado por dois homens armados com facas

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Mulher foi estuprada na praia do Rio Vermelho em Salvador
Mulher foi estuprada na praia do Rio Vermelho em Salvador - Foto: Reprodução redes sociais / Divulgação PM

Uma mulher de 26 anos foi vítima de estupro durante um assalto na região do Largo do Rio Vermelho, em Salvador.

Segundo informações da ocorrência, ela estava acompanhada do namorado, de 30 anos, quando o casal foi abordado por dois homens armados com facas.

Os suspeitos roubaram celulares, relógio, documentos e dinheiro das vítimas.

Polícia Militar presta socorro à vítima

Em contato com o portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que, na madrugada desta quarta-feira, 14, policiais da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para apoiar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no atendimento a uma mulher vítima de agressão física na Rua Osvaldo Cruz, no Rio Vermelho.

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Mulher teria sido levada para embarcação

Ainda conforme os relatos, um dos criminosos teria mantido o companheiro da mulher sob ameaça de morte, enquanto o outro a levou para uma embarcação atracada na praia da região. O estupro teria ocorrido no local.

De acordo com a corporação, os policiais encontraram a vítima com diversos ferimentos e acompanharam o socorro médico.

Após os primeiros atendimentos, ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Cajazeiras. A PM informou ainda que realiza rondas na região para localizar os suspeitos.

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polícia militar rio vermelho Salvador

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