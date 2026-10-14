Mulher pega R$ 500 emprestados e entrega corrente de ouro de R$ 4 mil após chantagem

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Um homem de 27 anos foi preso na manhã desta quarta-feira, 14, em Guanambi, no sudoeste da Bahia, suspeito de emprestar dinheiro a juros abusivos e ameaçar clientes que não conseguiam pagar as dívidas. Uma das vítimas relatou ter entregue uma corrente de ouro avaliada em R$ 4 mil após contrair um empréstimo de apenas R$ 500.

A prisão ocorreu no bairro São Francisco, durante a Operação Última Parcela, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia. Contra o investigado havia um mandado de prisão preventiva por suspeita de extorsão e usura pecuniária, prática conhecida como agiotagem.

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Até o momento, quatro possíveis vítimas foram identificadas.

Empréstimos, juros abusivos e ameaças

As investigações começaram após uma mulher de 43 anos denunciar que havia solicitado R$ 2 mil emprestados ao suspeito, em 2025. Segundo ela, o homem passou a cobrar R$ 200 por semana apenas de juros. Quando a vítima tentou renegociar a dívida, começou a receber ofensas e ameaças, que também atingiram familiares.

Outra mulher, de 49 anos, contou que pegou R$ 15 mil emprestados e continuou sendo cobrada mesmo depois de devolver o valor principal. Conforme a denúncia, o investigado fazia ameaças de morte e chegava a intimidá-la no próprio estabelecimento comercial.

Uma terceira vítima, de 27 anos, relatou ter contratado um empréstimo de R$ 4,5 mil, com pagamentos semanais de R$ 500. Após atrasar uma das parcelas, também passou a ser ameaçada.

O quarto caso foi registrado nesta quarta-feira (14). Uma mulher de 34 anos afirmou ter solicitado R$ 500 ao suspeito, mas a dívida aumentou devido aos juros cobrados. Diante das cobranças, ela relatou ter entregado uma corrente de ouro avaliada em R$ 4 mil.

Polícia apreende veículos e documentos

Durante as buscas na residência do investigado, os policiais apreenderam uma motocicleta, uma caminhonete, três celulares, um equipamento de gravação de imagens e documentos relacionados a cobranças financeiras, incluindo cheques, notas promissórias e contratos imobiliários.

Também foram encontrados maconha, uma balança de precisão, embalagens plásticas e materiais utilizados para enrolar cigarros.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A operação contou com equipes do GATTI/Semiárido, da 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da Delegacia Territorial de Guanambi.

A Polícia Civil continua investigando o caso para localizar outras possíveis vítimas.