Família Matsunaga é feita refém após bandidos invadirem casa

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Seis membros da família de Marcos Matsunaga, empresário morto pela esposa Elize Matsunaga em 2012, foram feitos reféns na quarta-feira, 14. A casa em que eles moram, no Alto de Pinheiros, zona Oeste de São Paulo, foi invadida por criminosos.

Segundo a Polícia Militar, todas as vítimas foram liberadas sem ferimentos, mas três suspeitos foram baleados e morreram. Um outro envolvido foi preso. Além disso, um agente militar ficou ferido, mas foi socorrido ao Hospital das Clínicas, onde permanece sem risco de morte.

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O motivo da invasão não foi divulgado. A ação de combate ao crime foi realizada por equipes da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota).

Não é a primeira vez que casa é invadida

A residência já havia sido invadida em agosto de 2023, quando foram levados cerca de R$ 20 mil em dinheiro, joias, relógios, celulares, um notebook, além de duas pistolas. Na ocasião o casal de idosos de 79 e 80 anos, e a neta deles, filha de Marcos e Elize, foram rendidos pelos bandidos.

Na ocasião, as vítimas foram encontradas com as mãos amarradas.

Casa Matsunaga - Foto: Reprodução/Google Street View

Quem era Marcos Mastunaga?

Marcos Kitano Matsunaga era dono da indústria de alimentos Yoki, que foi morto e esquartejado pela esposa, Elize Matsunaga, em 2012. O caso ganhou enorme repercussão nacional, se tornando tema de outras produções audiovisuais nos últimos anos.

O crime aconteceu no apartamento do casal, na Vila Leopoldina, em São Paulo. Partes do corpo foram espalhadas em áreas de mata da região metropolitana de São Paulo.

Ela foi condenada inicialmente a 19 anos e 11 meses de prisão, mas sua defesa entrou com recurso e, em 2019, conseguiu reduzir a pena para 16 anos e 3 meses. Desde 2022, ela cumpre a pena em regime aberto.