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OPERAÇÃO

PF faz busca em imóvel de deputado eleito e secretarias na Bahia

Entre os alvos está o ex-prefeito e deputado estadual eleito Carlinhos Sobral (MDB)

Rodrigo Tardio
Por
deputado eleito na Bahia, Carlinhos Sobral (MDB)
deputado eleito na Bahia, Carlinhos Sobral (MDB) - Foto: Reprodução | Redes Sociais | @carlinhossobral15
Eleições 2026

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 15, uma operação que cumpriu mandados de busca e apreensão no município de Coronel João Sá, nordeste da Bahia.

Entre os alvos das diligências estão um imóvel vinculado ao ex-prefeito e deputado estadual eleito Carlinhos Sobral (MDB), além de prédios que abrigam Secretarias da administração municipal. As equipes policiais estiveram nos endereços logo nas primeiras horas do dia, conforme apuração do portal A TARDE.

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Até o fechamento desta edição, a corporação não havia tornado públicos o teor das apurações, o escopo dos mandados judicialmente expedidos ou se houve apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos.

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Carlinhos Sobral obteve 73.274 votos nas urnas e tem posse garantida na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (ALBA) para a legislatura com início em 2027.

O emedebista ostenta uma extensa carreira política no interior do estado: comandou a Prefeitura de Coronel João Sá por três mandatos consecutivos e exerceu o cargo de vereador por duas legislaturas antes de migrar para a disputa estadual.

Procurados pela reportagem de A TARDE, a Polícia Federal, bem como o deputado eleito, não emitiram posicionamentos sobre as buscas realizadas.

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Coronel João Sá Operação policial polícia federal

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