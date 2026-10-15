Em voto isolado contra a 6x1, Hamilton Mourão alerta para demissões

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Em meio à aprovação no Senado Federal da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue a jornada de trabalho na escala 6x1 e reduz o limite semanal de 44 para 40 horas, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) destacou-se como a única voz contrária do plenário.

Em pronunciamento, o ex-vice-presidente da República justificou o voto isolado apontando riscos de impacto econômico negativo para empresas, trabalhadores e cofres públicos.

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De acordo com Mourão, a alteração nos contratos de trabalho sem o correspondente ganho de produtividade pode encarecer a folha de pagamento do setor produtivo, resultando na demissão de empregados e no desestímulo a novas contratações.

Riscos às contas públicas

Durante a manifestação, o senador sustentou que a imposição do regime 5x2 de forma obrigatória vai prejudicar especialmente micro e pequenas empresas, que possuem menor margem financeira para absorver os custos de novas contratações.

"Trabalhadores perderão emprego, o Estado vai perder renda, o Estado vai perder arrecadação", declarou Mourão ao sintetizar a posição econômica sobre os desdobramentos da medida.

O parlamentar argumentou ainda que a discussão sobre horários e regimes de folga deveria ser tratada via negociação coletiva entre empregados e empregadores, e não por imposição constitucional engessada.

Posição isolada no Congresso

O posicionamento de Mourão divergiu até mesmo da bancada do próprio bloco político. Integrantes da oposição e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro — como o senador Flávio Bolsonaro (PL) — optaram por apoiar a matéria diante do apelo popular e do ambiente eleitoral.

Enquanto a maioria dos senadores destacou a melhoria da qualidade de vida e a recuperação da saúde mental dos trabalhadores como pilares da proposta.

Mourão manteve o tom pragmático da plataforma liberal-conservadora, defendendo que o fortalecimento da economia deve anteceder a ampliação de direitos trabalhistas sob o risco de gerar efeitos inversos aos pretendidos.