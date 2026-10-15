Fim da escala 6x1 e teto de R$ 140 mil do MEI: o legado do governo Lula 3

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O governo Lula 3 está a exatos 76 dias do seu final, mas com uma extensa lista de feitos que ficarão como legado para as próximas décadas.

A aprovação pelo Senado da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dá fim à escala 6x1 é mais um capítulo das medidas que trazem benefícios para diversas partes da sociedade.

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Além da mudança da jornada de trabalho, outros benefícios também foram garantidos neste novo mandato do presidente Lula (PT):

Isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil;

Ampliação do limite do MEI até R$ 140 mil;

Reforma tributária;

Programa Pé-de-Meia;

Desenrola Brasil;

CNH do Brasil;

Fim da escala 6x1;

PEC da Segurança Pública.

O portal A TARDE explica cada medida e os benefícios para a população:

Quais são os principais benefícios da isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil? A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais permite que milhões de trabalhadores fiquem isentos do imposto, aumentando o poder de compra e estimulando o consumo das famílias.

Como a ampliação do limite do MEI impacta os pequenos empreendedores? A elevação do teto de faturamento do MEI para até R$ 140 mil facilita o crescimento dos pequenos negócios e permite a contratação de funcionários, além de oferecer perdão de dívidas a inadimplentes.

Quais as vantagens da nova reforma tributária implementada? A reforma tributária simplifica o sistema fiscal, elimina a cobrança em cascata, e garante a devolução de parte dos impostos pagos sobre serviços essenciais para famílias de baixa renda.

O que é o programa Pé-de-Meia e como ele beneficia os estudantes? O programa Pé-de-Meia oferece incentivos financeiros a estudantes do ensino médio com frequência mínima, ajudando a combater a evasão escolar e promovendo a continuidade dos estudos com apoio financeiro.

Como a CNH Social facilita o acesso ao mercado de trabalho? A CNH Social garante isenção total de taxas para quem está inscrito no CadÚnico, aumentando a mobilidade social e profissional, especialmente para jovens e desempregados.



Entenda como funciona os benefícios aprovados no governo Lula 3:

Isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil

A promessa de ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para quem ganha até R$ 5 mil mensais foi uma das principais bandeiras econômicas e sociais assumidas pelo governo federal para reestruturar a renda das famílias brasileiras.



Historicamente, a tabela do IRPF acumulava defasagem de anos em relação à inflação, o que fazia com que trabalhadores de baixa e média renda passassem a pagar o imposto sem um ganho real de poder de compra.

O projeto de lei ganhou tração no Poder Legislativo e mobilizou intensos debates parlamentares para equilibrar a justiça fiscal e as metas orçamentárias da União.

A proposta avançou na Câmara dos Deputados, onde obteve aprovação expressiva e unânime do plenário, demonstrando convergência entre governistas e oposição.

Em seguida, seguiu para análise no Senado Federal e teve suas regras financeiras consolidadas com instrumentos de compensação fiscal de receitas.

Benefícios à População

A medida zera a alíquota para milhões de trabalhadores que ganham até R$ 5 mil, injetando renda diretamente no orçamento das famílias de classe média e trabalhadora.

Além da isenção total nessa faixa, a regra introduziu reduções e deduções progressivas para salários imediatamente superiores, aliviando o custo de vida, estimulando o consumo das famílias e promovendo maior equidade tributária.

Ampliação do Limite do MEI

O congelamento do teto de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI) em R$ 81 mil por ano — vigente desde 2018 — vinha sufocando o crescimento dos pequenos negócios, forçando muitos a migrarem precocemente para regimes tributários mais complexos apenas pelo impacto da inflação.

O projeto surgiu da demanda de entidades de comércio e serviços e foi formalizado no Congresso e pelo Poder Executivo para atualizar as faixas de enquadramento simplificado.

Conhecido no âmbito do pacote de medidas de estímulo ao empreendedorismo (Prospera MEI), o Projeto de Lei Complementar foi relatado e apreciado na Câmara dos Deputados com ampla maioria.

A matéria aprovada prevê a elevação gradual do teto de faturamento anual para R$ 110 mil e, posteriormente, até R$ 140 mil, além de criar condições para o perdão de débitos tributários antigos em dívida ativa.

O texto avançou com votação expressiva no plenário da Câmara e seguiu para apreciação no Senado Federal, onde também passou.

Benefícios à População

Para os mais de 15 milhões de microempreendedores cadastrados no país, a mudança garante margem de manobra para expandir as vendas sem medo do desenquadramento tributário.

Além disso, a proposta possibilita a contratação de até dois funcionários e traz perdão de dívidas para inadimplentes, permitindo que autônomos e pequenos comerciantes mantenham seus negócios formalizados com custo simplificado.

Reforma Tributária

A pauta da Reforma Tributária arrastava-se há mais de três décadas no debate político nacional sem consenso.

O projeto ganhou novo fôlego com a articulação entre o Poder Executivo e as lideranças do Congresso Nacional (PEC 45/2019), visando substituir o emaranhado de impostos sobre consumo por um sistema moderno, transparente e alinhado aos padrões internacionais do Imposto sobre Valor Agregado (IVA).

Após anos de negociações, a Emenda Constitucional da Reforma Tributária foi promulgada pelo Congresso Nacional ao fim de 2023, seguida pelo envio e votação das Leis Complementares regulamentadoras.

A regulamentação unificou impostos federais (PIS, Cofins, IPI) na CBS e estaduais/municipais (ICMS, ISS) no IBS, estipulando alíquotas diferenciadas e regimes específicos aprovados após extensas rodadas de votações na Câmara e no Senado.

Benefícios à População

A reforma simplifica drasticamente o sistema tributário, elimina a cobrança de impostos em cascata e garante desoneração integral e alíquota zero para a Cesta Básica Nacional de alimentos.

O cidadão é beneficiado pela transparência nas notas fiscais e pelo mecanismo do cashback, que devolve parte dos impostos pagos sobre serviços essenciais — como energia e gás — para famílias de baixa renda.

Pé-de-Meia

O governo federal concebeu o programa Pé-de-Meia como uma poupança de incentivo financeiro para estudantes do ensino médio público, visando combater a evasão escolar e a vulnerabilidade social na adolescência.

A iniciativa buscou criar um estímulo econômico permanente para que os jovens permaneçam na escola e concluam os estudos.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da entrega de cartões do Programa Pé-de-Meia para alunos de todo o País - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O programa foi instituído inicialmente por Medida Provisória (MP) e consolidado via projeto de lei no Congresso Nacional.

Durante a tramitação na Câmara e no Senado, parlamentares aprimoraram o texto para garantir a sustentabilidade do fundo garantidor e incluir critérios claros de elegibilidade vinculados ao Cadastro Único (CadÚnico) e à assiduidade escolar.

Benefícios à População

Alunos matriculados no ensino médio público que mantêm frequência mínima de 80% recebem parcelas mensais de R$ 200, somadas a um bônus anual de R$ 1 mil depositado ao final de cada ano aprovado, que pode ser sacado após a formatura.

O programa beneficia milhões de famílias jovens, injetando recursos via aplicativo Caixa Tem e reduzindo substancialmente os índices de abandono escolar no país.

Desenrola Brasil

Idealizado no pós-pandemia para enfrentar o endividamento recorde de famílias e microempresários, o Programa de Renegociação de Dívidas (Desenrola Brasil) surgiu para limpar o nome de inadimplentes e reinseri-los no mercado de consumo e crédito.

A iniciativa começou a operar por meio de Medida Provisória e foi posteriormente convertida em lei no Congresso Nacional, recebendo renovações e desdobramentos — como as fases voltadas ao FIES e ao Desenrola 3.0. O Legislativo aprovou a garantia de recursos do Fundo de Garantia de Operações (FGO) para permitir que bancos e credores oferecessem grandes deságios.

Benefícios à População

A população teve acesso a descontos médios que variaram de 80% a mais de 90% para a quitação de débitos bancários e comerciais. A medida desnegativou o nome de milhões de brasileiros, permitiu a renegociação facilitada de dívidas estudantis do FIES e restabeleceu a dignidade financeira de famílias e pequenos empresários.

CNH do Brasil (CNH Social)

A proposta da CNH Social (CNH do Brasil) nasceu da constatação de que o alto custo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação representa uma barreira de acesso ao mercado de trabalho para cidadãos de baixa renda.

O projeto tomou corpo a partir de iniciativas estaduais e de propostas apresentadas na Câmara dos Deputados para uniformizar a gratuidade em âmbito nacional.

CNH Digital - Foto: Reprodução | Ag, A TARDE

O Projeto de Lei foi apreciado no Congresso com parecer favorável das comissões de Transportes e Constituição e Justiça, culminando na aprovação de regras que autorizaram o uso de recursos de fundos de trânsito e parcerias federativas para custear o processo. Após a tramitação parlamentar, a lei foi sancionada, autorizando os órgãos estaduais de trânsito a operacionalizarem os editais.

Benefícios à População

A medida garante isenção total de taxas de exames médicos, psicológicos, aulas teóricas, práticas e emissão do documento para pessoas inscritas no CadÚnico. A conquista amplia a mobilidade social e profissional de jovens e desempregados, capacitando-os gratuitamente para vagas que exigem habilitação profissional — como entregadores e motoristas.

Fim da Escala 6x1

Fruto de mobilização popular, movimentos sociais de trabalhadores e articulação parlamentar, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) contra a escala 6x1 surgiu para revisar o limite constitucional de trabalho e garantir mais tempo de descanso e convivência familiar aos trabalhadores que cumprem seis dias de trabalho para um de folga.

A matéria tramitou com intenso debate na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Após passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a PEC foi levada ao plenário do Senado, onde obteve votação expressiva, aprovando a redução do limite da jornada de trabalho e o fim do modelo 6x1 sem corte salarial, seguindo para promulgação do presidente Lula.

Benefícios à População

A mudança beneficia trabalhadores dos setores de comércio, serviços e indústria, garantindo pelo menos dois dias de descanso semanal, mantendo o salário integral. A medida promove melhoria na saúde mental e física da classe trabalhadora, reduzindo os índices de exaustão e acidentes de trabalho.

PEC da Segurança Pública

Elaborada pelo Ministério da Justiça e pelo Poder Executivo, a PEC da Segurança Pública nasceu para responder à escalada do crime organizado e às facções criminosas com atuação nacional, superando a fragmentação histórica entre as polícias e esferas de governo.

A proposta deu entrada no Congresso e passou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, onde recebeu parecer favorável para alterar a Constituição. O texto prevê a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e o fortalecimento das atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal na integração com os estados.