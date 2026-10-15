Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

EXCEÇÕES

Fim da escala 6x1: veja quem fica de fora das novas regras

Projeto deixa de fora autônomos e trabalhadores regidos por estatutos próprios

Rodrigo Tardio
Por
Cronograma prevê que limite atual de 44 horas semanais seja reduzido para 42
Cronograma prevê que limite atual de 44 horas semanais seja reduzido para 42 - Foto: Reprodução
Eleições 2026

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue o modelo de seis dias de trabalho por um de descanso estabelece regimes diferenciados para determinadas categorias profissionais.

A medida propõe a transição para uma jornada média de cinco dias de expediente por dois de folga (5x2), mantendo o salário integral dos trabalhadores.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

​O cronograma prevê que o limite atual de 44 horas semanais seja reduzido para 42 horas em até 60 dias após a promulgação do texto.

Um ano depois, o teto passa a ser de 40 horas semanais. O regramento geral, contudo, não será aplicado de forma uniforme. Veja os grupos sujeitos a condições específicas:

​Cargos de gestão e confiança

​Profissionais em funções gerenciais ficam isentos do controle de ponto e poderão cumprir rotinas superiores a 40 horas semanais. Fica mantida, porém, a garantia ao descanso médio de dois dias por semana.

​Superempregados

​Trabalhadores da iniciativa privada com curso superior e vencimentos acima de R$ 21.118,00 (equivalente a duas vezes e meio o teto do INSS) não terão teto de horas nem controle de frequência, embora a empresa continue obrigada a assegurar os dois dias semanais de folga.

Leia Também:

POLÍTICA

PEC que acaba com escala 6x1 será promulgada nesta sexta-feira (16)
PEC que acaba com escala 6x1 será promulgada nesta sexta-feira (16) imagem

POLÍTICA

Após quatro horas de ausência, Flávio vota PEC da 6x1 à distância
Após quatro horas de ausência, Flávio vota PEC da 6x1 à distância imagem

POLÍTICA

Rui Costa celebra fim da escala 6x1 e exalta redução da jornada de trabalho
Rui Costa celebra fim da escala 6x1 e exalta redução da jornada de trabalho imagem

​Servidores públicos

​Regidos por estatutos próprios e leis orgânicas — e não pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) —, os servidores das três esferas de governo não são afetados. Empregados de empresas terceirizadas do setor público só terão a jornada alterada mediante aditivo contratual.

​MEIs e autônomos

​Sem vínculo sob a CLT, a categoria não sofre alterações diretas. A PEC não impõe obrigações a micro e pequenas empresas, mas prevê que o Congresso elabore posteriormente lei complementar para criar regras de transição focadas na preservação do emprego.

​Categorias essenciais

​Atividades estratégicas, como saúde, segurança e limpeza urbana, poderão manter escalas e turnos especiais, desde que as condições sejam pactuadas via acordos ou convenções coletivas de trabalho.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

categorias profissionais direitos dos trabalhadores flexibilidade laboral jornada de trabalho pec regime de trabalho

Relacionadas

Mais lidas